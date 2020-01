Tiene Estado 37 proyectos estratégicos

El actual gobierno ha enlistado 37 proyectos estratégicos de corto y largo plazo para el desarrollo de Baja California, algunos fueron emprendidos desde administraciones pasadas y otros requiere de inversión privada.

En total son 75 mil 421 millones de pesos lo que implican estos proyectos, de los cuales, aproximadamente 31 mil 975 millones de pesos provienen de la iniciativa privada, a través de diversos esquemas.

Los proyectos están contemplados para cumplir la mayoría en cinco años, para ello el Estado deberá de invertir 2 mil 030 millones de pesos, y la federación 46 mil 970 millones de pesos, del 2020 al 2024.

Los proyectos buscan atender tres ejes; movilidad urbana y carreteras; equipamiento urbanos y espacios públicos; y el agua, informó la titular de la Secretaría de Infraestructura de Desarrollo Urbano Territorial (Sidurt), Karen Postlethwaite Montijo.

Precisó que cuando participa el recurso privado en uno de los proyectos, puede ser a través de una obra pública financiada, un Fondo Mixto, una Asociación Público Privada (APP), o un fideicomiso.

Sin embargo, aclaró que no existe una garantía de que estas 37 obras puedan estar concluidas en esta administración, ya que están sujetas a disposición de presupuesto y el interés de las empresas en las licitaciones.

“Garantía pues no hay, no existe una garantía en una cuestión estratégica de planeación, a largo plazo, podríamos licitar y no ser atractivos para el mercado, cuando hablas de recurso privado debe ser conveniente para el Estado y el privado debe de tener una tasa de retorno para que le sea atractiva”, aclaró.

Un proyecto estratégico va más allá de una atención inmediata a una comunidad, van de la mano con el crecimiento y desarrollo del estado, la mejora económica y movilidad, declaró.

TIJUANA

En Tijuana la movilidad es uno de los problemas que más aquejan a la ciudadanía, por ello decidieron proyectar un tren urbano ligero, el cual sería licitado públicamente en el primer semestre del año 2020.

“Ahora estamos en la etapa de estudios, proyectos y análisis de alternativas para sacar las bases de licitación, podría costar más de 3 mil millones de pesos”, comentó la secretaria Postlethwaite.

Para la inversión en el tren ligero, plantean un esquema de APP, en conjunto con recurso federal, inversión privada, sin embargo aún están analizando el esquema más beneficioso para el usuario.

“Como el usuario debe hacer un pago, ‘per se’ es autofinanciable, o si el gobierno debe dar un pago para que sea conveniente”, explicó. Tijuana y Ensenada gozan del mayor número de proyectos, serán diez en cada uno, en el primer municipio costarán 14 mil 766 millones de pesos, y en Ensenada 44 mil millones de pe - sos, siendo la carretera Transpeninsular la más costosa.

ENSENADA

Uno de los proyectos estratégicos más importantes en Ensenada es la reubicación de la base militar de El Ciprés, para desahogar una zona muy importante y mejorar su movilidad, ya que solo se mueven en un eje transversal.

Eso detonaría su vocación en la cuestión turística, viene a beneficiar mucho, en esos estudios estamos trabajando para tratar de mover esa base militar y darle a Ensenada un espacio público también”, informó.

MEXICALI

La contaminación es una de las principales problemáticas en Mexicali, mucha de ella detonada por la falta de pavimentación, el desahogo de aguas en drenes en cielo abierto y la suciedad que se acumula, declaró la secretaria.

Bajo ese panorama, el proyecto se basa en ampliar la pavimentación y la red pluvial, no porque llueva mucho en Mexicali, sino que la red que no existe para drenar Mexicali está siendo un foco de infección.

Parte de los proyectos estratégicos es el saneamiento del Río Nuevo, porque toda el agua confluye a su caudal; participaría la Conagua, los Módulos del Riego, el Estado y el Ayuntamiento de Mexicali, en un mediano y largo plazo.

En pavimentación, comentó que se trabajará un convenio con el Ayuntamiento para repavimentar calles existentes con muy mala calidad, y hacer calles nuevas en la capital de Baja California; serán siete proyectos que costarán 6 mil 830 millones de pesos.

ROSARITO

El proyecto estratégico de Rosarito es terminar el nodo de la carretera libre Tijuana-Rosarito Sharp, el puente magistral Bonfin, el bulevar defensor, así como la desaladora. La desaladora es una A PP que viene desde el gobierno anterior, se concursó pero no ha sido terminada en referencia al contrato, platicó Postlethwaite.

El proyecto de la desaladora y el segundo piso de Tijuana serán a través de una APP, pid ieron seis meses a l Congreso para revisar el esquema, ya que el actual compromete la estabilidad financiera del gobierno.

“Bajo el esquema que nos dejaron con 80 millones de pesos en el banco y muchas deudas, las condiciones no son las mejores para acceder a esos créditos contingentes, porque no puedes comprar lo que no te alcanza”, sentenció. En Rosarito se proyectaron cinco obras, por un monto de 9 mil 349 millones de pesos.

TECATE

Para Tecate se tiene contemplada la ampliación del acceso este de Tecate, ampliar 20 años la concesión del Fiarum; el puente peatonal en el Nuevo Centro de Justicia Penal (NCJP); el paso a desnivel al NCJP; y el complemento del nodo del paso del Águila a Tecate.

En Tecate se tienen contempladas cinco obras, por el monto de 320 millones de pesos.

AVANCES

Algunos de los proyectos que ya tienen un avance es el saneamiento del Río Tijuana, para julio del 2020 estarían haciendo las primeras acciones para no pasar agua contaminada a Estados Unidos.

Las licitaciones del tren ligero, podrían lanzarse en el primer semestre del 2020, en el cruce fronterizo Otay, ya se trabajan las gestiones con la SCT, en la compra de derecho de vía se hará la licitación en el primer trimestre.

En la reparación del acueducto del Río colorado-Tijuana, dijo que esta semana llegó la bomba que mandaron reparar, están gestionando ante el Congreso federal y la Conagua 919 millones de inversión.

En la atención de los afectados en Lomas del Rubí, ya se les está pagando la renta de 3 mil 500 pesos a todos aquellos que han comprobado su legítima propiedad, y se hacen estudios para la reubicación, entre otros, concluyó.