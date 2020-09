Tiene BC nueve meses sin las vacunas contra la tuberculosis, tétanos y difteria

MEXICALI,B.C.- Algunas vacunas fundamentales para preservar la salud de la población, están en total desabasto desde hace nueve meses en Baja California, la falta del antiviral contra la tuberculosis, es la que mayor riesgo genera, reveló la Secretaría de Salud.

Alonso Pérez Rico, explicó durante su glosa ante Comisión de Salud, del Congreso Local, que hay un desabasto de seis tipos de vacunas, las cuales debieran ser aplicadas a niños y bebés recién nacidos.

Desde hace nueve meses no hay vacunas para la tuberculosis meníngea (BCG); el tétanos y la difteria (TD), el Virus del Papiloma Humano (VPH), así como la DPT para la difteria, tétanos y tos ferina, comentó Pérez.

Tampoco hay vacuna para la hepatitis “B” desde hace seis meses, así como para el rotavirus desde hace tres meses, reconoció el secretario, ante los cuestionamientos de los diputados locales.

Las dosis aplicadas del esquema completo en menores de un año son 27 mil 037, que corresponde a un 44% de la meta establecida, a tres meses de que concluya el año, informó Pérez Rico.

El avance en la cobertura de vacunación de esquema completo en niños de un año es de 13 mil 808, lo que corresponde a un 33% de la meta; en los niños de cuatro años, suman 4 mil 853, implica un 40% de la meta, detalló.

En niños de cinco años son 6 mil 065 dosis aplicadas, es decir, un 53% de la meta; se han aplicado 3 mil 567 dosis de VPH, y las vacunas de la influenza del ejercicio anterior, ascienden a 325 mil 442.

El secretario Pérez, señaló que no es facultad del Gobierno del Estado comprarlas, sino de la federación, quien excusa no haberlas adquirido por el escenario mundial, donde los laboratorios no tienen la materia prima para producir medicamentos de toda índole.

“La vacuna que más nos duele no tener es la BCG, la de tuberculosis que no se les está aplicando a los niños recién nacidos, lo que tenemos entendido, es que llega en diciembre, y se inicia la vacunación”, proyectó.

Lo que sí se tienen es la vacuna de la influenza, la cual ya está siendo distribuida en la Secretaría de Salud, para aplicarla al personal de servicios médicos. El total de dosis para el invierno 20-21, es de 950 mil.



Advirtió que la vacuna contra el Covid-19, no estará lista en el 2020 para el territorio de Baja California, en el mejor de los escenarios estaría en el primer trimestre del ejercicio 2021.