Tiene BC déficit de hospitales

BAJA CALIFORNIA, México.- Baja California necesita cuando menos ocho hospitales más y terminar obras inconclusas, como la demolición de los últimos pisos del Hospital General de Mexicali (HGM), porque son un riesgo y aletargan la construcción de más infraestructura médica, consideró el Secretario de Salud.

El médico Alonso Pérez Rico agregó que el HGM es un riesgo, ya que está destruida la mitad del techo y sufren de goteras, por ello, esa será la obra prioritaria entrando el año 2020.

Otra obra en la que deben de trabajar es el Hospital de Especialidades luego de ser pausado, para el cual están buscando la manera de reactivarlo, ya que solo en la Secretaría de Salud hay un déficit de cuatro hospitales.

“La Secretaría de Salud es la mitad del servicio que se brinda en Baja California, al IMSS le faltan otros cuatro, esa es la realidad, y situaciones como que se atore la demolición de dos pisos, no abonan, no estamos siendo productivos”, aclaró.

“Yo creo que el tema no es agradable para nadie, a nadie le gusta tener un hospital no terminado de demoler, y esto tienen bien poquito tiempo, solamente nueve años”, comentó.

“Estamos haciendo todo lo posible, ya le explicamos el tema al Gobernador y se quedó muy sorprendido de que eso pudiera haber pasado, giró la instrucción a la secretaria Karen Postlethwaite, que trabajara en conjunto para hacer ese hospital seguro”, recordó.

La conclusión de la demolición de los últimos pisos del HGM será una de las primeras acciones de la Secretaría de Salud en el 2020. Señaló que ya encontraron la ruta del cómo hacerlo.

“Esta cuestión es de voluntad, y tenemos la voluntad de hacerlo bien, tú sólo ve y pregunta si están de acuerdo con que no se haya demolido, yo soy el primero que dijo ‘esto no está bien’, es un riesgo el hospital, vamos a corregirlo”, aseveró.

El contrato con la empresa que se encargaría de la obra de demolición se venció, por lo que van a entrar a una fase en tema legal entre el privado, la Secretaría de Salud y Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidue).

“Yo lo que quiero es que el hospital no se gotee cuando llueva, porque eso es lo que está pasando ahorita, eso no puede ser normal, eso no es de que yo lo diga, la gente lo dice, no podemos decir que todo está bien, si no qué clase de gobierno seríamos, el techo está destruido a la mitad y operando”, evidenció.

Recordó que el presupuesto para las obras en materia de salud se va a publicar en enero del 2020 por el Presidente de la Nación, ya que ellos son quienes escogerán cuales obras serán edificadas en el próximo periodo.