Tiene BC 50% de autos chocolate en el país

Cuidad de México.- Baja California encabeza las entidades con más vehículos ilegales o “chocolate” en el País con el 50% del total, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

En México hay alrededor de 3 millones de automóviles ilegales y de ellos, 1.5 millones se encuentran en Baja California y 750 mil en Sonora, destacó Sylvia Ivette Saucedo Garza, administradora general de Auditoría de Comercio Exterior del SAT, en entrevista con Grupo Healy.

“Es difícil tener datos duros porque al tratarse de mercancía ilegal no tenemos un censo real; sin embargo, de fuentes abiertas y por la información que publican las asociaciones que sólo están lucrando con la necesidad de la gente, porque ofrecen un servicio que no pueden ofrecer que es regularizar la estancia de los vehículos, tenemos que en Baja California superan el millón y medio y en Sonora están alcanzando casi 750 mil vehículos”, dijo. Pero el problema de autos también conocidos como “chocolate” no afecta sólo a estas dos entidades.

En Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas también ingresan al País para ser trasladados a otras regiones. “En Durango hay un importante flujo vehicular de estos carros, en Zacatecas. Estimamos, por la información de fuentes abiertas de las asociaciones, que la cantidad está superando a los 3 millones de vehículos”, advirtió.

Hace unos días el SAT emitió un comunicado, luego de una verificación en varios lotes de vehículos en Tijuana, Baja California, para advertir además a los usuarios que podrían alcanzar cárcel por ingresar un auto ilegal al País.

Sylvia Ivette Saucedo precisó que el SAT endurecerá las revisiones tanto en las entidades de la frontera como en carreteras para detectar los vehículos ilegales. “No es que nosotros digamos que habrá cárcel, el Código Fiscal de la Federación tiene previsto que la introducción ilegal de un vehículo de procedencia extranjera es contrabando”, manifestó.

La funcionaria explicó que cuando el SAT actúa en compañía de autoridades ministeriales “el tema incluso puede elevarse a una vertiente penal porque es un delito fiscal, entonces no es nuevo: Poseer, introducir, enajenar un vehículo que no cuente con documentación es contrabando”.

ENDURECERÁN VERIFICACIONES

El SAT a partir de este año endurecerá las verificaciones para detectar vehículos ilegales. “Sí vamos a ejercer facultades de comprobación con una mayor continuidad y con mayores esfuerzos enfocados a ello”, precisó Saucedo Garza.

La funcionaria del SAT detalló que en lo que va del año la dependencia ha embargado 50 autos “chuecos”. Una cantidad mínima en relación a los 3 millones de unidades ilegales que circulan por el País, reconoció.

“Pensando en el total de los vehículos que están circulando podrá parecer poco, pero hay que recordar que el Gobierno federal tiene facultades delegadas a las entidades en los estados fronterizos y han firmado el anexo de colaboración en materia de comercio exterior, donde pueden efectuar la verificación desde el punto de vista de la documentación que acredite su legal internación”, explicó.

Los estados y los municipios, añadió, tienen la facultad y la obligación de revisar que los vehículos que circulan en su territorio de procedencia extranjera cumplan con la ley. “Si hubiese un esfuerzo en conjunto con las tres acciones de Gobierno, las acciones serían más contundentes”, dijo.

La funcionaria del SAT afirmó que la dependencia federal reforzará las acciones de verificación en los próximos meses.

“Hay una invitación del SAT para que introduzcan los vehículos de forma legal, existen mecanismos. Es un tema además de cumplimiento fiscal, de salud ambiental y de seguridad”, agregó.

LEGALIZACIÓN

• Tasa ordinaria de 50%

• Tasas preferenciales en la frontera:

• 1% si el modelo es entre cinco a nueve años anterior a la fecha de importación.

• 10% si el modelo es 10 años anterior a la fecha de importación.

• No presentación de certificado de origen.

• Cumplir con norma sobre emisiones contaminantes de la Semarnat.