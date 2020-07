Tendrá gran fiesta de cumpleaños

El conductor Roger González tiene preparada una gran fiesta de cumpleaños donde por primera vez compartirá con sus fans este día.

La celebración será un programa especial llamado “Los Juegos Inflables del Hambre”, el cual será transmitido en línea y tendrá un costo especial, con el cual se busca apoyar a los trabajadores de la industria del entretenimiento.

“Es una industria muy afectada y con esto vamos apoyar con la compra del boleto que cuesta 70 pesos, vamos apoyar esta iniciativa que se llama RENA. “Entonces va ser un cumpleaños donde todo mundo puede reactivar la industria del entretenimiento que tanta falta nos hace en esta pandemia”, explicó el conductor en entrevista para este diario.

González se ha mantenido ocupado buscando la manera de seguir creando contenidos a pesar de la cuarentena, aunque también mantiene sus actividades en la televisión y YouTube. “Es un experimento que me gusta porque creo que la pandemia nos ha obligado a los artistas en todas sus ramas

a crear cosas nuevas, a seguir compartiendo el arte, y hay que aprovecharse de las nuevas tecnologías como los streamings de esta magnitud”

SEGUIRÁ EL JUEGO SOBRE SU EDAD

En las últimas semanas se han desatado una serie de teorías en las redes sociales alrededor de la edad verdadera del conductor, situación de la cual él mismo ha intentado sacarle provecho.

“Es que ya está tanto el misterio que hay que ya nada más me queda divertirme con eso, hice un video para YouTube la semana pasada que subí a mi canal, que por cierto le está yendo muy bien y la gente se está riendo muchísimo.

“Porque ya es parte de la leyenda de mi edad no decirla, porque ya si la digo ya no va a tener chiste, entonces ya juego con eso”, opinó entre risas.

Y es que los cuestionamientos surgieron a raíz de que Roger se ha mantenido vigente en la televisión desde su trabajo en Disney Channel hasta hoy en día.

Que gracias a su programa “Roger González Show” y “Roger González Presenta” en su canal de YouTube donde registra hasta 5 millones de vistas mensuales, ha logrado conquistar otros públicos.

“Desde que entré a YouTube y he tenido la oportunidad de viajar por México, me sorprende cómo los chicos de 14 y 15 años dicen: mira el es el youtuber, y yo ¡wow! Jamás me imaginé la potencia y el alcance que iba a tener este late night show”, finalizó.

TOME NOTA

-“Los Juegos Inflables del Hambre” será una competencia de 10 actividades entre dos equipos, el rojo representado por los invitados y el azul encabezado por Roger.

-Miércoles 15 de Julio a las 17:00 horas

- $70 pesos el acceso

- Venta de accesos: www. eticket.mx

- Invitados revelados al momento: Karime Pinter de Acapulco Shore, tiktoker Kuno, la modelo Nadia Ferreira, Ilika Cruz y Dalú.