Temía reacción de Enrique Guzmán

La serie de “Silvia Pinal, frente a ti” se convirtió en la más controversial desde su preproducción hasta los días de su transmisión, y tal fue el éxito que Televisa optó por volver a transmitirla en estos días de cuarentena por el covid-19.

Uno de los personajes que más impacto causaron entre los televidentes fue el realizado por el actor Gonzalo Guzmán, quien interpretó a Felipe Román, el cual aparece como el personaje ficticio de Enrique Guzmán en la historia.

Principalmente por su parecido con la estrella del rock and roll, lo cual todo fue una coincidencia, recalcó el actor en una entrevista para este diario, donde habló si temía por la reacción del artista ante su interpretación en la serie.

“Sí tenía incertidumbre porque nunca sabes cómo se lo van a tomar las personas, creo que mi familia era la que tenía más miedo de que cuando saliera al aire ver cómo iba a reaccionar él o cualquier otra persona”, compartió.

“Yo no sé si la vio completa o no sé bien, pero a mí lo que me llegó por lo menos en lo personal, en lo que yo hice, no estaba tan descontento”, agregó el joven actor.

Explicó que su única labor era llevar a cabo un personaje, a pesar de las repercusiones que esto pudiera traer, ya que la historia verdadera solo la conocen los involucrados.

“Finalmente no es un documental, es una serie de ficción basada en hechos reales, entonces todo está ficcionado, y realmente es eso, verlo como un trabajo más donde de hecho tengo la oportunidad de juntar muchísimo material para crear mi personaje porque está ahí”, señaló Guzmán.

Por otro lado, declaró que un ejemplo de la aceptación de la audiencia es la repetición de la serie por Las Estrellas, donde no solo se conoce más de la diva mexicana, sino también de una parte de la historia de la cultura popular.

“Lo que a mí me pone más contento es que la gente pueda acercarse a estas figuras, sobre todo a Silvia Pinal primeramente, y de ahí como escalerita a todos los que estamos a su alrededor, porque además son figuras que son nuestra cultura popular”, compartió.

“Silvia Pinal, frente a ti” se encuentra en los últimos episodios de retransmisión por el canal de Las Estrellas, de lunes a viernes a las 21:30 horas.