Teme Verónica ser otra en lista de feminicidios

El miedo a convertirse en una cifra más de los feminicidios en la región carcome los nervios de Verónica Cervantes día y noche.

Relata haber sido víctima de violencia por parte de su ex pareja, quien no ha cesado de amenazarla a pesar de haberlo denunciado.

Cervantes es licenciada en Educación y estudia una maestría en una Universidad privada de Mexicali, no obstante vive en El Centro, California, en Estados Unidos, al igual que el presunto agresor.

Hay un reporte policíaco de El Centro, donde se detalla que Javier Rodríguez, su ex pareja, fue arrestado tras las acusaciones de amenazas de homicidio a ella y su familia, así como una serie de lesiones en Verónica, no obstante, el señalado está en libertad.

Debido a que Verónica debe estar acudiendo a ambas ciudades vecinas teme que su presunto agresor ejecuté las amenazas, por lo que sintió la necesidad de exponer su caso, con el fin de advertir un posible atentado.

Verónica se reprocha constantemente haber permitido que la relación escalara a tales niveles de violencia; recuerda que a pesar de considerarse una mujer de carácter fuerte y de valores, la manipulación y ataques hacia su autoestima, la llevaron a estos episodios.

MIEL SOBRE HOJUELAS

Su relación inició en enero de 2020, al principio era “miel sobre hojuelas”. Relata que era una persona aparentemente normal, pero conforme pasaron los meses, fue demostrando de manera paulatina una actitud de control y violencia.

“En una ocasión me revisó el celular, encontró un mensaje de un amigo, nada malo, pero se enojó así (chasquido), y me empujó en la regadera, me asusté, me resbalé, salí asustada, y toda escurriendo me empujó y me pegué en la cabeza con la orilla del mueble, me abrió la cabeza”, recordó.

“Me ahorcó para que me callara, me golpeó muy fuerte la cara, la mandíbula, me dolía, no supe qué hacer, tuve mucho miedo, no me quiso llevar al hospital, él me curó con unas cosas de la farmacia, no me dejaba ir”, prosiguió.

“En otra ocasión me dijo que iba a matar a mi sobrina, a mis hermanos, y que luego me iba a matar a mí, me quise ir de su casa, me puso un cuchillo en el cuello, cuando quise salir por la puerta, él la cerró, mi brazo ya estaba de fuera, y la azotó múltiples veces, cuando quise sacar el brazo me fracturó el dedo y me lo abrió por enfrente y atrás”, detalló.

Tras las serias lesiones de Verónica la llevó a un hospital, a partir de ese momento, logró alejarse de él, por días mantuvieron comunicación, acordaron encontrarse para hablar de su relación, donde nuevamente se alteró, fue ahí que llamó a la Policía.

NO CESA

Fue arrestado el 18 de julio, Verónica dijo que él logró salir gracias a una fianza. Desde entonces asegura que ha causado daños a su vehículo en reiteradas ocasiones, desde golpes al tablero, un navajazo en la llanta y un vidrio estrellado, además le destruyó su celular.

“Está todo en proceso, ayer estuve marque y marque, y pues con esto del Covid los trámites están muy lentos, gente de oficina no está laborando tantas horas”, precisó en torno a su denuncia en Estados Unidos.

“Hace dos noches me rompieron el vidrio del carro, y unos días antes discutimos por teléfono, donde yo le dije que no me estuviera buscando, las últimas amenazas me decía que se iba a vengar”, declaró.

Además de los daños físicos, Verónica asegura que la mayor herida es psicológica, ya que vive aterrada de que le hagan daño a ella o a su familia, por ello redujo su vida a solo salir para trabajar, siempre en una constante y cansada alerta máxima.

“El daño emocional y psicológico que él me hizo, me está costando muchísimo trabajo, la verdad es que yo no me siento feliz, da impotencia, porque soy una persona inteligente, fuerte, y cómo le permití que me provocará tanta inestabilidad”, platicó.

Finalmente, Verónica reflexionó sobre la importancia de no dejar que una pareja atente contra su autoestima, porque son los primeros pasos para que la violencia escale incluso hasta un feminicidio.