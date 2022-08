Tatuajes como forma de arte y expresión

“Creo que el tatuaje ha evolucionado junto con nuestra sociedad. Anteriormente se le consideraba, tenía como cierta constancia negativa y conforme fue pasando el tiempo se fue convirtiendo más en un medio de expresión”, mencionó Kate Heredia quien es tatuadora

Para algunos tatuadotes como Kate, el tatuaje se ha ido convirtiendo en una expresión artistica bastante personal que cada vez se vuelve más aceptada y que la discriminación que se suele creer respecto a este tema en realidad es un sistema de creencias que tienen algunas personas.

“Siento que algunas generaciones un poquito más adultas tiene como cierto, no quiero decir desprecio ya que no creo que sea eso, pero siento que es miedo a lo desconocido a una expresión que ellos no se dieron a si mismos, siento que no tanto es la discriminación, sino gente que tal vez no comprende de este metodo de expresión”, mencionó Kate Banshee como es conocida en el mundo y la comunidad del tatuaje

Respecto a los jóvenes que deciden marcar su piel a temprana edad, para algunos tatuadores esto es una decisión que depende de cierta madurez emocional para comprender que es algo fermente. Tal es el caso de Kate que no atiende a menores de edad.

Sin embargo, aclaró que su trabajo como artista es plasmar la obra en las personas que acuden a ellos para tatuarse, por lo que busca no tomar un bando, sino qué, se acerca a sus clientes para aconsejarlos y tratar de hacer que tomen la mejor decisión.

“ No por lo laboral, en este momento ya venden manguitas, te puedes cubrir, es muy facil ir a trabajar sin verse tan tatuado, que piensen que, pues, ya no existe tanto esta discriminación, de hecho, ya han aprobado leyes en contra de la discriminación, por tener tatuajes por la libre expresión”, comentó Kate Heredian.

Para Georgette Morales uma joven tatuadota que va iniciando en el mundo del tatuaje, la discriminación es algo que ha ido quedando en el pasado, a tal grado que incluso las personas mayores se acercan para observar su trabajo.

“El tatuaje ha venido desde hace muchos años, no es algo nuevo, en cada país es diferente. Incluso en la antigüedad todo inició como maquillaje y ya luego comenzó a ponerse más permanente. Los guerreros se tatuaban, en diferentes sociedades”, mencionó Georgette Morales.

Para esta artista la pandemia jugó un papel importante en muchas personas que buscaban marcar su cuerpo ya que les permitió tomarse el tiempo de conocerse, de saber que es lo que buscaban y de encontrar una libertad hacía el expresamiento.

“ El tatuaje es arte, es un medio de expresión. Ahora todo mundo quiere alzar la voz, incluso individualmente, incluso entender ellos mismos qué es lo que sienten, cómo se sienten, una vivencia, un gusto a algo que deciden tatuar en la piel, ya que es un medio de expresión”, comentó Geomorgon como es conocida en el mundillo del tatoo.

Respecto a los jóvenes que acuden por primera vez a tatuarse, la artista reiteró que siempre se les trata de aconsejar, de hacer que conozcan el proceso y método si es su primera vez en plasmar algo en su cuerpo y recordó la importancia de que las personas investiguen que quieren hacer y se acerquen a alguien que tenga el estilo que ellos buscan

“Quieres realmente tatuar, te ves a futuro tatuando, practica mucho, inicia dibujando. Es de verdad mucha mucha práctica, acércate a estudios que te asesoren, no solo vídeos en youtube o escuelas en línea, de verdad acercate a la experiencia de muchos”, mencionó Georgette Morales como mensaje a todos los que inician en el mundo de los tatuadores.

El proceso para realizar un tatuaje es más complejo de lo que piensan, esto desde las palabras de algunos artistas como Osmark Paz quien menciona que todo inicia como una idea que el tatuador debe ayudar a desarrollar .

“ El primer paso es la idea del cliente, luego tratamos de ayudarlos, incluso podemos hacer que cambien la zona, ya luego continua todo lo que es el armado del tatuaje”, mencionó Osmark Paz.

También, reiteró que cuando jóvenes primerisos se acercan a él para realizar algún trabajo busca aconsejarlos, saber en qué van a trabajar y hacerles comprender que el tatuaje es permanente y un método de expresión del cual se debe estar consciente que estará para toda la vida en su piel.

“Deben saber que se quieren hacer, actualmente hay muchos artistas y por lo general cada uno se dedica a algo diferente. Lo principal es que se den la idea y ya luego acudan con el artista ya que se encuentren seguros”, comentó Osmark como consejo para aquellos que buscan realizarse un tatuaje.

Tatuarse se ha convertido en un medio de expresión, así lo consideran algunos artistas como Georgette o Kate, quienes son tatuadoras que buscan expresar sus estilos en aquellas personas que quieran tatuarse o expresar algo en su cuerpo.