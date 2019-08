Tatiana González: Una Cachanilla sin límites

MEXICALI, Baja California.- Con el ánimo de dejar su huella en el Estado y el país, Tatiana González Vega, de 31 años de edad, representará a Baja California en el primer concurso de belleza “Miss Wheelchair México 2019” (Señorita silla de ruedas), que se llevará a cabo en Coatzacoalcos, Veracruz durante el mes de octubre.

La joven, quien tiene 13 años en silla de ruedas debido a un infarto en la columna, comentó que con su participación, desea que exista una mejor inclusión social en el país.

“Para mí es muy importante el tema de la inclusión, que las personas vean que no hay límites para alguien en silla de ruedas, pues los límites sólo existen si los creemos”, indicó.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA

INTERÉS POR PARTICIPAR

Originaria de Mexicali, Tatiana comentó que su interés nació a raíz de que Karen Rocha, también mexicalense, participara en ese mismo concurso, pero a nivel internacional en el año 2017.

“Cuando supe y platiqué con ella sobre el concurso, me interesó por el hecho de que es un concurso donde más allá de la belleza, podemos demostrar lo fuerte que podemos ser como mujeres”.

“Así que no la pensé dos veces, pues Karen también me motivó a participar, pues ella desde que participó en Polonia, me dijo que tenía que traer ese concurso a México”, mencionó.

EL DÍA QUE CAMBIO TODO

Tatiana comentó que para llegar a este punto donde desea participar y seguir adelante, tuvo que superar obstáculos, como el de aceptar que su vida sería en una silla de ruedas.

La joven narró que todo sucedió días antes de su cumpleaños número 18, cuando debido a un infarto en la columna, perdió en ese momento la movilidad de la mayoría de su cuerpo.

“Ese día jamás lo olvidaré, recuerdo haber caminado mucho y cuando me acosté, de repente me dio un dolor el cual fue incrementando hasta que yo me desmayé” “Así que cuando me desperté ya en el hospital, me enteré de que ya no podía caminar”, expresó.

PROCESO DE DUELO

Tatiana indicó que su proceso de duelo sucedió a los dos años de haber tenido el infarto, pues al principio no creía lo que le estaba sucediendo.

“No quería ver a nadie, me sentía triste, me dedicaba a comer y dormir y ya, pues caí en una depresión fuerte, cuando en un principio me gustaba ir a las terapias y estar mejor conmigo misma”.

“Pero gracias al cariño y apoyo de mi familia y del doctor que me estaba tratando y me ofreció empleo con él en un principio, poco a poco volví a hacer mi vida, como ir al cine, ir de fiesta, etc.”, mencionó.

SIN LÍMITES

Tatiana en cuanto al tema de la discriminación, expuso que nunca se sintió discriminada, pues ella no se sentía limitada gracias a la inclusión social por parte de familiares y amigos.

“La verdad que me he sentido muy incluida, el hecho de convivir con gente que camina hace que me sienta bien, pues he hecho nuevos amigos que me aceptan con mi discapacidad, haciendo que con más gusto quiera participar en este concurso”, dijo.

DESPERTAR PARA MÉXICO

Tatiana por último y quien mostraba su simpatía frente a la cámara, señaló que este joven concurso para mujeres en silla de ruedas, será un despertar para México y demostrar así que las cosas se pueden lograr.

“El hecho de saber que voy a participar me hace sentir orgullosa de representar a mi Estado y un poco nerviosa, pero la verdad es que esto es para romper miedos” “Así que con este concurso romperemos estereotipos de lo que es la belleza interna y externa de la mujer, haciendo que cada una de las concursantes, dejemos nuestra propia huella de que los límites no existen”, manifestó.

BUSCA APOYO

•En cuanto al apoyar a Tatiana a llegar a su meta, comentó que necesita cubrir los gastos de su vestuario (3 vestidos), transporte, comida y hospedaje (para ella y una acompañante), por lo cual se dedica a realizar rifas para conseguir fondos y llegar a Veracruz el próximo mes de octubre.

•Así que si deseas apoyar a Tatiana, puedes comunicarte al siguiente número telefónico: 686-3- 31-31-27.