Tarea especial

Su vida como entrenador la inició con alumnos convencionales, sin embargo, al paso de algunos años descubrió que trabajar con niños con discapacidad era su más gran pasión.

Tal es el caso de Héctor Tona, quien después de instruir por tres años a personas tradicionales, empezó a dar clases de natación a infantes con Síndrome de Down.

“Es una satisfacción muy grande ser entrenador de estos niños especiales. Mi etapa como entrenador la empecé con niños convencionales hace 14 años, pero después me buscaron para trabajar con niños con Síndrome de Down y enseguida me llamó la atención.

Es un reto personal y una muy buena conexión”, dijo Tona a PERIÓDICO LA CRÓNICA con motivo del ‘Día del Maestro’.

Tona tiene once años formando a niños con Síndrome de Down, Autismo, debilidad visual, sordos y diferentes tipos de discapacidad, no obstante, afirmó que uno de sus sueños es dejar un legado y preparar a jóvenes para continuar ayudando a gente especial.

“Como licenciado en deportes tengo que ir buscando diferentes áreas de la rama, pero la natación es lo mío. En un futuro me gustaría transmitir mi conocimiento a nuevas generaciones de instructores para que puedan darle seguimiento al programa que empecé con estos niños. Eso sería increíble”, añadió.

Si bien, la meta principal de Tona es apoyar el desarrollo personal de sus alumnos, también ha logrado trascender deportivamente con ellos y por ende, se dijo aún más orgulloso de su labor.

“Nunca me imaginé que pudiéramos llegar a tan alto nivel deportivo. El trabajo con ellos siempre tiene como objetivo principal ayudar a su calidad de vida, su coordinación, su desarrollo psicomotor, social, pero gracias al buen plan que hemos establecido, hemos explotado al máximo sus capacidades hasta llegar al nivel competitivo”, expresó.

Uno de sus alumnos, Alejandro Zepeda, tiene seis años practicando natación con él y ha logrado obtener diversos éxitos a nivel nacional.

“Alex ha participado en tres Paralimpiadas Nacionales. En el 2017 ganó la medalla de oro en la prueba de 50 metros pecho y en el 2018 la de bronce en estilo mariposa. También, compitió en el 2019 y logró estar entre los primeros cinco lugares del país, así que estoy muy orgulloso de él”, confesó.

Finalmente, Tona tuvo palabras en torno a su otra pasión, misma que tiene que ver con la Asociación que formó para promover la actividad física y otorgarle un espacio deportivo a personas con discapacidad.

“Soy presidente de la Asociación ‘Nosotros También Podemos’, la cual tiene como intención promover el deporte y apoyar a las personas con alguna discapacidad. Buscamos realizar eventos deportivos como la carrera atlética que tiene cinco ediciones, así como la exhibición acuática y demás”, sentenció.