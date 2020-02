Tarde de pesadilla

En un duelo plagado de errores los Soles de Mexicali cayeron 71-93 ante la Fuerza Regía de Monterrey, en duelo celebrado la tarde de este sábado en el Auditorio PSF de la Ciudad Deportiva, resultado que deja la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional a una victoria por bando.

Soles no se encontró en la duela, fallando encestes que parecían seguros, además de que Luke Martínez solo estuvo en la duela 1551 minutos aportando apenas 5 unidades a la causa cachanilla.

Desde los primeros minutos el duelo se inclinó del lado de Fuerza Regía, tomando ventaja de 0-13 en la pizarra, misma de la que nunca pudieron sobreponerse los locales, quienes no reaccionaban a pesar del apoyo de sus seguidores que nuevamente hicieron un lleno total en las tribunas del Auditorio PSF.

Al final de los primeros 10 minutos de juego Soles cayó 10-23, ante el desconsuelo de sus seguidores, quienes no daban crédito a lo que sucedía en la cancha. En el segundo cuarto Soles intentó reaccionar sumando 18 puntos a su causa, pero no a la defensa no pudieron detener ni a Jeleel Akindele ni a Oderah Anosike, quienes se dieron gusto durante el encuentro sumando 17 y 14 puntos para su causa respectivamente.

El duelo llegó al medio tiempo con 20 punto de ventaja para Monterrey (28-48), lo que suponía una fuerte reacción de los mexicalenses, quienes en el tercer periodo continuaron cometiendo errores, Daniel Amigo se fue de inmediato a la banca al acumular 4 faltas y fue todo lo que vio en el encuentro.

Al ataque Soles solo anotó 11 unidades para su causa, por 20 de la visita, llegando al cuarto periodo con el cotejo prácticamente decidido 39-68. En los últimos 10 minutos del encuentro Mexicali jugó con elementos suplementes, quienes lograron los mejores números para los de casa quienes ganaron el parcial 32-25, para hacer un poco más decoroso el marcador 71-93 favorable a Fuerza Regía.

Con este resultado la serie final de la LNBP está empatada 1-1 y se traslada a la Ciudad de Monterrey donde se jugarán los juegos 3. 4 y 5 los días martes 11, 12 y 14 de febrero respectivamente.

Al final los elementos de Soles se reunieron en el centro de la duela para agradecer el apoyo de la afición, dando a entender que buscarán revertir la mala actuación de este sábado.

RESULTADO

71-93

PIZARRA Equipos 1 2 3 4 Total Soles Mxli 10 18(28) 11(39) 32 71 Fuerza Regía 23 25(48) 20(68) 25 93

Por Soles Mxli. Pts. Reb. Asist. Josh Parker 20 3 1 William Daniels 19 3 1 Daniel Amigo 7 6 0 Por F. Regía Pts. Reb. Asist. Jeleel Akindele 17 7 1 Oderah Anosike 14 5 2 J. Anderson 11 6 2