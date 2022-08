Tapia enfrentará a Redmon en Canadá

MEXICALI, Baja California. La pugilista cachanilla Diana Tapia (4-1, 2KO`s) se enfrentará a la canadiense Carolyn Redmon (5-0, 2KO`s) este sábado 27 de agosto en la división de las 154 libras en peso súper welter, combate pactado a ocho asaltos.



Dicha pelea se celebrará en Hamilton Convertion Centre en Ontario, Canadá, a partir de las 19:00 horas.



Tapia, quien se preparó en el 686Gym, aclaró que fue una larga y dura preparación para este compromiso.

“Tuvimos una preparación muy dura, porque ahora metimos trabajo de pesas y sparring con muchachas más hábiles y ágiles que yo, creemos que todo eso nos va a servir para esta pelea”, comentó la boxeadora de 29 años.



Diana llega a este combate tras vencer a Citlalli Ortiz por decisión unánime el pasado 19 de marzo, mientras que la originaria de Ontario derrotó a Simone da Silva por decisión unánime el pasado 7 de mayo.

“La verdad no se mucho sobre ella, solo que se en mayo me ofrecían esta pelea y de repente siempre no, trataremos de cerrar bien el año, si se viene una pelea después que sea bienvenida, ya ando recorriendo otras categorías para ver si hay más oportunidades pero se retiran”, concluyó la peleadora cachanilla.