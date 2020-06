Tania ‘filtra’ opiniones

La conductora Tania Rincón sorprendió a propios y a extraños cuando anunció que su próximo proyecto sería en Televisa con el estreno del programa “Guerreros 2020”, el cual llegó después de un año de haber renunciado a Tv Azteca y de haber buscado reinventarse.

En entrevista exclusiva para este grupo editorial, la conductora declaró que su salida de Azteca terminó en buenos términos, contrario a lo que se pensó después de unos comentarios que realizó en una dinámica junto a Galilea Montijo en el programa “Hoy”.

“Dije que cuando llegué a Televisa me pusieron un tapete rojo como alfombra roja, pero jamás dije que me trataban mejor en Televisa que en Azteca, simplemente dije que me estaban tratando muy bien en Televisa, pero jamás hablaría mal de Tv Azteca porque fue mi casa por 13 años, y viví cosas y experiencias increíbles”.

“Creo que como que cuesta trabajo entender que pareciera que en México nos gusta que le vaya mal a la gente, al final yo tengo que estar donde me den trabajo, donde me den la oportunidad de traer el pan a mi casa”, declaró.

Rincón, también señaló que su ingreso a Televisa no fue fácil de asimilar para su público, quienes poco a poco se han acostumbrado a los cambios en la carrera de la conductora.

“No es que yo estuviera buscando entrar a Televisa, la oportunidad me llegó de una manera muy orgánica por así decirlo, yo no estaba peleada con ninguna empresa, yo estaba abierta a trabajar en donde fuera que el proyecto me convenciera y por eso estoy en Guerreros.

“El público se tiene que acostumbrar porque finalmente yo no estoy traicionando mis convicciones, mis ideales, estoy siendo fiel a lo que me gusta, a lo que quiero y tampoco no ha sido una decisión fácil, de repente salir de tu zona de confort puede ser como difícil y yo decidí salir de mi zona de confort.

OPINIONES NEGATIVAS

Desde que estrenó “Guerreros 2020” las críticas se hicieron notar en las redes sociales de parte del público que no se mostró convencido por el formato originario de la televisión peruana.

“Tomamos las críticas como deben de ser, a manera constructiva, lo que sí pedimos a cualquiera que

se tome el tiempo de hacer una crítica que se tome el tiempo de ver el programa y entienda el formato porque dicen que somos una mezcla de varios programas.

“Nos encanta que a través de nuestros análisis de rating que hay muchos niños viéndonos y está increíble porque también fomentas que los niños se interesen en algún deporte, que se inicien en alguna actividad física desde chiquitos, y creo que me quedo con eso porque al final criticas siempre van haber”, finalizó.