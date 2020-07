Suspenden votación de matrimonio igualitario

MEXICALI,B.C.- El Congreso del Estado suspendió la sesión en la que estaba por votarse el matrimonio igualitario en Baja California, la diputada Miriam Cano, señaló que no sabe exactamente por qué sucedió.

Cano acudió ante la comunidad a favor del matrimonio igualitario que observaba la sesión desde las afueras del Congreso, donde dijo que busca que la votación sea unánime, y no solo por mayoría calificada.

“Hace no mucho los partidos conservadores enarbolaban la frase ‘La Suprema Corte lo dijo’, no puede ser que para unas cosas sí lo digan y para los temas de derechos humanos, de eliminar discriminación, y de tener una Baja California libre no quieren hacer caso”, declaró.

Mencionó que espera que los diputados den un voto de congruencia al dictamen 48, el cual hará justicia a los sectores de la comunidad que han sido históricamente discriminados por prejuicios.