Suspenden tours a zonas agrestes durante el verano

MEXICALI, Baja California.- Durante los meses de verano, ninguno de los tours registrados ante la Secretaría de Turismo del Estado ofrece viajes a zonas agrestes por los riesgos de altas temperaturas, aseguró el delegado de Turismo en Mexicali Eloy Moreno Méndez.

El funcionario recordó que durante la temporada de calor no es recomendable realizar excursiones a zonas como el Cañón de Guadalupe, la Laguna Salada, el Cerro del Centinela o el Cerro El Ciempiés, debido a los peligros que representa.

Es un calor tremendo, y si te internas, si no traes suficiente agua, tu vehículo no está adecuado o no conoces la ruta te vas a hundir” indicó “te vas a atascar, te vas a perder, va a haber un sinfín de cosas que te pueden pasar”.