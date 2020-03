Suspenden WonderCon en California por coronavirus

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, San Diego Comic Con ha anunciado la suspensión de la WonderCon 2020, a realizarse del 10 al 12 de abril en Anaheim, California, como parte de las medidas de prevención por el brote de coronavirus.

Asimismo, señalan que por el momento no se ha tomado una decisión sobre la posibilidad de re-agendar la Comic Con de San Diego, que se llevaría a cabo del 23 al 26 de julio.

En el mensaje, los organizadores del evento masivo señalan que esta decisión toma en cuenta las recomendaciones del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public Health), por lo que seguirán al pendiente de las indicaciones que den las autoridades estadounidenses.

Este fue el texto compartido:

To protect public health and slow the rate of transmission of COVID-19, the California Department of Public Health announced a recommendation that gatherings and events of more than 250 people should either be postponed or cancelled. Comic-Con (organizer of WonderCon) will abide by this recommendation. Therefore WonderCon Anaheim, scheduled for April 10-12, 2020 in Anaheim, California, will be postponed until a later date.

We continue to work closely with officials in San Diego and at this time no decision has been made regarding the rescheduling of Comic-Con slated to take place this summer; July 23-26, 2020. We urge everyone to follow the recommendations set forth by the Centers for Disease Control and Prevention and your local health officials.

"Para proteger la salud pública y reducir la velocidad de transmisión del COVID-19, el Departamento de Salud Pública de California recomendó que reuniones y eventos con más de 250 personas deben posponerse o ser cancelados. Comic-Con (organizador de WonderCon) acatará esta recomendación. Por lo tanto WonderCon Anaheim, programada del 10 al 12 de abril, 2020 en Anaheim, California, será pospuesta a una fecha posterior.

Continuaremos trabajando de cerca con autoridades en San Diego y a este tiempo no se ha tomado una decisión con respecto a reprogramar Comic-Con, que tomaría lugar este verano del 123 al 26 de julio, 2020. Instamos a todos a seguir las recomendaciones establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y sus autoridades de salud local."