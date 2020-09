Suspenden Refugio del Hijo Pródigo, detectaron deficiencias

MEXICALI, B.C.- Por atender en condiciones deplorables, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgo Sanitarios (COEPRIS) suspendió las actividades del centro “Refugio del Hijo Pródigo”, informó Maro Aurelio Gámez Servín.

El titular de la COEPRIS añadió que, en el inmueble se atendían a 36 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, con padecimientos mentales o algún tipo de adicción.

La suspensión de actividades se llevó luego de una inspección que realizó personal a su cargo en dicho lugar que se localiza a la orilla de bordo del canal en la colonia Abasolo, agregó.

Los inspectores de la dependencia detectaron una serie de irregularidades que incluso ponían en riesgo la integridad de las personas que eran atendidas en el lugar.

Además de las condiciones de insalubridad, se detectó que no tenían ningún protocolo para la prevención de COVID-19 y que el lugar no cumple con las condiciones más elementales para la atención de este tipo de padecimientos.

En el caso de los pacientes psiquiátricos, no se encontraron expedientes y no cuentan con un responsable médico, además no tienen programa de protección civil, por lo que se procedió a la inmediata suspensión de actividades.

De acuerdo a la normatividad, las autoridades de COEPRIS brindaron un plazo de 72 horas a los responsables del lugar para que lleven a cabo la reubicación de los pacientes, ya sea en sus domicilios al lado de sus familiares, o bien que sean reubicados en otros centros que estén debidamente certificados. De los 36 pacientes, cinco son mujeres y ocho son menores de edad.

Finalmente, Gámez Servín estableció que continúan los operativos para verificar protocolos preventivos de COVID, pero también se atienden todas las denuncias de la población donde sean evidentes estas malas prácticas o bien estén operando al margen de lo que establece la Ley, indicaciones precisas del Gobernador Jaime Bonilla Valdez, del Secretario de Salud, Alonso Óscar Pérez Rico y el Comisionado Estatal de la COEPRIS, David Gutiérrez Inzunza.