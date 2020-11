Suplentes municipales entrarán desde el primer día de ausencia de alcaldes

La reforma aprobada el sábado pasado por el Congreso de Baja California, que permite al gobernador enviar una terna para nombrar a ediles suplentes en caso de que el suplente oficial no se presente, desaparece también la figura del “regidor en funciones de presidente municipal”.

Dicha figura se utiliza cuando, al ausentarse del municipio por pocos días, el alcalde o alcaldesa en turno designa a uno de los regidores para asumir las funciones de presidente municipal durante este periodo de ausencia.

Sin embargo, tras la aprobación y publicación de la reforma se modificó el artículo 42 de la Ley del Régimen Municipal del estado, que ahora establece que las ausencias temporales de los munícipes deben ser cubiertas por el suplente, sin tomar en cuenta la figura de los regidores.

“Serán ausencias temporales las que no sean mayores a 30 días naturales. Las ausencias temporales serán cubiertas por el suplente” señala el documento publicado en el Diario Oficial del Estado el pasado sábado.

Este cambio en la legislación implicaría que, incluso en ausencias de solo uno o dos días, el suplente del alcalde o alcaldesa en funciones debe asumir el cargo de forma oficial, eliminando la figura del regidor en funciones de presidente.

Defienden reforma.

Por su parte tanto el gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, como el diputado Juan Manuel Molina negaron que la reforma aprobada invada la autonomía de los municipios, sino que se busca que se respete la ley.

“Creo que esa iniciativa debió hacerse hace mucho tiempo porque la ley orgánica es muy ambigua, muy, muy ambigua, y han aprovechado administraciones anteriores para poner y quitar a las personas que ellos han querido, basado en ciertos fallos o ambigüedad de la ley” señaló.

El gobernador resaltó que las personas que participaron como suplentes en las campañas municipales tienen “los mismos derechos que el propietario”, y que no es posible que se les remueva por conveniencia de los titulares.

“Simple y sencillamente se pide que se cambie el reglamento del Ayuntamiento, porque no se puede permitir que una persona que ganó una elección, que tiene los mismos derechos que el propietario, se le remueva nada más porque es mujer” dijo.

La frase anterior se puede inferir relacionada a la situación que se vive en Tijuana entre el alcalde Arturo González Cruz, que hace poco volvió a ocupar su puesto tras una corta licencia, y su suplente Karla Ruíz MacFarland, aunque esto no fue señalado directamente por el mandatario.

Por su parte el diputado Molina, emanado de Morena, señaló que las modificaciones aprobadas en el Congreso aplican a cualquier edil, no solo al presidente municipal, y defendió la misma diciendo que era una ley confusa y podría interpretarse de una “manera perversa”.

“Como la ley no era completamente clara lo que hicimos el día de ayer fue clarificarlo” aseguró “y por supuesto que no, y lo digo con toda claridad, en donde dicen que se hizo una iniciativa para darle más poder al gobernador, no es cierto, es una desinformación total”

La reforma aprobada por el Congreso específica que en caso de que el presidente municipal se ausente durante más de 30 días naturales serán resueltas en definitiva por el Congreso del Estado, y si por alguna razón el suplente no asume el cargo, el gobernador enviará una terna de propuestas al Congreso para definir a otro suplente.