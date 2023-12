Superan la primera prueba

Mexicali, B.C.- David “Bodoke” Flores (11-0) registró en la romana 58.9 kilogramos y Ernesto “Coco” Murillo (9-1) marcó 59.1 kilos para superar el primer obstáculo y dejar todo listo para la pelea estelar de Cachanilla Promotions hoy a las 19:00 horas en el Gimnasio de Mexicali.



En dicho combate estará en disputa el Campeonato Internacional de la de la Federación Mundial de Boxeo (FMB) de los pesos súper pluma pactado a ocho vueltas.



“Más que listo tenemos muchas ganas y hambre de salir al ring y sobre todo ganar y dar un buen espectáculo a toda la gente, tenemos una estrategia bien elaborada”, señaló el pugilista Flores del Gimnasio Polideportivo.



En el combate coestelar, Leonel “Vitela” Ortega (5-3) registró 60.3 en cambio, José Quintana (6-6) subió para dar 61.2, dentro de la división de los pesos ligeros a ocho rounds.



“Será una pelea muy cerrada, conocemos muy bien a nuestro rival y sabemos de la calidad que tiene arriba del cuadrilátero, la calidad será muy buena la que daremos los dos”, indicó Quintana.



Combate de Eber González y Julián Vildana se cayó por problemas de González con el peso.



El costo de los boletos para presenciar este evento deportivo es de 250 en general y 400 en zona vip y se puede adquirir en taquilla del Gimnasio de Mexicali.



CARTELERA BOXÍSTICA



8 ROUNDS – PESO SUPER PLUMA

David Flores (58.9kg) vs Ernesto Murillo (59.1kg)



8 ROUNDS – PESO LIGERO

Leonel Ortega (60.3kg) vs José Quintana (61.2kg)



4 ROUNDS – PESO CRUCERO

Fernando Luna (90.7kg) vs Josué García (90.7kg)



4 ROUNDS – PESOS SÚPER PLUMA

Paul Franco (59.8kg) vs Jesús Castro (60.4kg)



4 ROUNDS – PESO SÚPER LIGERO

Guillermo Chávez (63.4kg) vs Francisco Barreras (61.3kg)



6 ROUNDS – PESO SÚPER PLUMA

Yahir Ramírez (58.9kg) vs Pablo Luna (58.9kg)



4 ROUNDS – PESO PLUMA

Gonzalo Guzmán (56.3kg) vs Francisco Patrón (57.1kg)



4 ROUNDS – PESO WELTER

Kevin Betancourt (66.5kg) vs Carlos Luna (64.9kg)



4 ROUNDS – PESO MINIMOSCA

Kevin García (48.2kg) vs José Reymundo (49.5kg)



6 ROUNDS – PESO LIGERO

Andrés Tapia (60.5kg) vs Saul Baños (61.3kg)



4 ROUNDS – PESO WELTER

Martín Allison (66.4kg) vs Víctor Sosa (66.5kg)



4 ROUNDS – PESO MINIMOSCA

Elvin García (48.4kg) vs Jonathan Barrera (48.9kg)