Supera estereotipos

“El mundo me decía que las que hacemos clima duramos dos, tres años en la tele y listo”, recordó Perla Mont.

Estas eran las palabras que tenía que escuchar diariamente mientras se preparaba para demostrarle al público del talento que posee.

La conductora regiomontana, quien desde hace varios años trabaja para la cadena de televisión Univision, conversó con este Grupo Editorial sobre los obstáculos que ha tenido que enfrentar durante estos años de carrera y cómo se ha convertido en una ‘Influencer Fit’.

“Me costó muchísimo trabajo, al principio si era como todas las demás que se para de perfil y nadie la toma en cuenta… Me decían: las del clima duran 2 años, mientras se ponen viejas y llega otra más joven”, dijo.

“Creo que con el tiempo he demostrado eso que no estaba ahí solamente por un tiempo, que cuando te dedicas a trabajar puedes hacer otras cosas… Eso se logra simplemente cuando trabajas”, agregó la guapa conductora.

Después de pasar por el cáncer y de enfocarse en sacar adelante a su hijo, se dio cuenta que este estilo de vida la hacía sentir mucho más fuerte emocionalmente, lo cual encontró a través del ejercicio.

“Hace unos años tuve un problema de salud fuerte, y yo soy mamá soltera, divorciada, entonces fue como un choque emocional para mi muy fuerte de decir: si algo me pasa mi hijo no tiene con quién quedarse” “Después de la cirugía y de todo lo que pasó, voy a empezar a cuidarme más porque no voy a dejar que algo que yo haga me enferme, yo sé que no estamos exentos pero si hay formas de que podamos a cuidar nuestra salud”, añadió.

Desde que inició a compartir sus rutinas de ejercicio y bienestar en las redes sociales, Perla se ha ganado a sus miles de seguidores gracias a su transparencia. “He tratado de optar por lo otro, de pensar que nadie me ve, de ser en redes sociales no la que ven en tele si no la perla normal de todos los días y eso me ha ayudado muchísimo”.

“Esto sirve como un ejemplo para muchas otras que están afuera pasando cosas difíciles, que sepan que las cosas mejoran cuando uno trabaja”, concluyó la conductora.