Suman 3,336 extranjeros trabajando en el estado

BAJA CALIFORNIA, México.- Los flujos migratorios han dejado a miles de migrantes radicando en Baja California, muchos se han integrado a la vida productiva de manera formal, llegando así a los 3 mil 336 extranjeros afiliados al IMSS.

La dependencia federal, precisó que cuenta con un total de 3 mil 336 migrantes afiliados en Baja California, de los cuales el 78% son de origen haitiano, hasta la última actualización. De Haití viene 2 mil 615, el segundo País de procedencia más reiterado es Honduras, de donde provienen 548 trabajadores, seguido de Guatemala con 64 dadas de alta en el IMSS de la delegación Baja California.

Las cifras de migrantes de otros países como El Salvador y Honduras son muy inferiores, no obstante, esto no quiere decir que no haya en Baja California, ya que muchos laboran en la informalidad.

El delegado del IMSS, Salvador Morales Riubí, comentó que verificarían la puesta en marcha del albergue para migrantes en Tijuana, colaborando en la atención médica para garantizar la salud al migrante.

Comentó que una de las atribuciones del IMSS, es brindar la seguridad social a los migrantes que vayan a permanecer un periodo prolongado en el cual deban trabajar, en esto también deben de colaborar las cámaras empresariales.

“Quien va a estar seis meses, puede tener la oportunidad de trabajar, estaremos nosotros poniendo en marcha en que tengamos el servicio para los migrantes, para que sea una especie de salud permanente”, platicó.

“No es época de la migración, hay muy pocos migrantes, los que vivimos de este lado sabemos que este no es el momento, pero sí estamos preparados”, informó el delegado del IMSS.