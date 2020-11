Sufren violencia más de la mitad de mujeres en BC

PRIMERA DE 2 PARTES

Más de la mitad de las mujeres mayores de 15 años que viven en Baja California han experimentado algún tipo de violencia, siendo las mujeres de entre 25 y 34 años el grupo más propenso a sufrir este tipo de situaciones.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy, la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) de 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) registra que 66 de cada 100 mujeres bajacalifornianas han sufrido algún tipo de violencia durante su vida.

Cruz Amelia Ahumada López, coordinadora de la Unidad de Violencia Intrafamiliar (UVI) de la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali (DSPM), reconoció que más del 40% de las mexicalenses ha sufrido algún incidente de violencia a lo largo de su vida, aunque son pocas quienes denuncian.

Aunque el programa municipal dedicado a combatir la violencia, denominado Fuerza Rosa, se enfoca en la detección temprana de este tipo de casos, Ahumada López admite que es más común que las mujeres no busquen ayuda hasta que la violencia ha escalado a lesiones físicas.

“Cuando ellas vienen a solicitar este apoyo es cuando ya existe para ellas una amenaza o un riesgo a su integridad física”, explicó.

“Ellas tienen contemplada como violencia solamente la violencia física; ya cuando me agredió, ya cuando me amenaza, cuando no me deja salir, o simplemente cuando ya es muy notorio”.

De esta manera actos de violencia psicológica, económica y otras vertientes pasan desapercibidas para algunas de las víctimas, que muchas veces no reconocen las señales de alarma a pesar de que si pudieron ser reconocidas por familiares o amigos.

La Endireh 2016, cuya próxima edición se realizará en 2021, indica que más de la mitad (56.7%) de las mujeres sufrió violencia por parte de agresores que no fueron su pareja sentimental, principalmente en su propia comunidad o en el ámbito laboral.

De octubre de 2015 a octubre de 2016, 12 meses antes del levantamiento de la encuesta, 41 de 100 mujeres dijeron haber sufrido al menos un incidente de violencia.

Según señaló la coordinadora de la Unidad de Violencia Intrafamiliar en Mexicali, en casos de abuso sexual o violaciones el agresor es usualmente alguien cercano al círculo familiar, pues difícilmente una persona externa puede acercarse lo suficiente para manipular a la víctima.

Por otra parte, resaltó que la falta de denuncia es uno de los principales obstáculos, pues tan solo cerca del 10% de las mujeres denuncian ser víctimas de algún tipo de violencia.

Los datos del Inegi confirman la declaración de la coordinadora; de las mujeres entrevistadas en 2016 el 45.4% de quienes dijeron haber sido víctimas de violencia no se lo dijeron a nadie, mientras que el 73.4% se las que sí lo hicieron sólo lo comentaron con sus familiares y no las autoridades.

En Baja California el 66.9% de las mujeres que sufrió algún tipo de violencia dijo no saber a dónde acudir para solicitar ayuda.

EN DATOS:

• 66 de cada 100 mujeres en BC han sufrido violencia (2016)

• Las más propensas a sufrir violencia son las mujeres entre 25 y 34 años.

• 49.2% de las mujeres entre 15 y 24 años han sufrido violencia sexual.

• Abuso sexual y violación son los principales delitos que se cometen contra la mujer.

• 74 de cada 100 mujeres en BC se siente insegura en su municipio (2019).

•Más de la mitad de las mujeres (64.2%) se siente insegura en su colonia.