Sufren vecinos de la Esperanza por la inseguridad

Con el miedo a salir de noche por las calles, vecinos de la colonia Esperanza denuncian que hoy en día, la colonia se ha convertido en un foco de inseguridad y vandalismo para sus habitantes.

Sin vigilancia o patrullaje continuo, fallas en el alumbrado publico y lotes llenos de basura, solo son parte de las denuncias de una colonia que pide ser cuidada y tomada en cuenta por las autoridades.

Sus vecinos, algunos de ellos viviendo toda su vida en la colonia, comentan con tono de esperanza en su voz, que sus exigencias sean tomadas en cuenta.

“AMANTES DE LO AJENO”

Josefina Navarro, líder de vecinos en la colonia, expresó que ella ha sido victima de los “amantes de lo ajeno”, quienes se han cruzado la cerca para intentar robar sus pertenencias, por lo que ha tenido que construir una barda más alta y así evitar que ingresen a su domicilio.

“En todo el vecindario, debería el Ayuntamiento enfocarse más en los robos, pues hay mucho delincuente que nada más andan viendo que pueden robarse, así que pues uno no está tranquilo.

“Así que yo quisiera que de verdad el gobierno observara todas las colonias marginadas, como lo es Pueblo Nuevo, la Esperanza y la Baja, donde de verdad hay más delincuencia”, mencionó.

En cuanto al tema del alumbrado público, explicó que funciona pero de manera muy tenue, provocando que las noches sean peligrosas.

DROGADICCIÓN

Jorge Vázquez quien habita la colonia desde hace más de 50 años y atiende un taller mecánico en la colonia, considera que la drogadicción es de los problemas que más aqueja dentro de la colonia.

Expuso que es muy común ver a personas jóvenes consumiendo sustancias ilícitas, lo cual a su juicio provoca que anden por malos pasos, lo cual los lleva regularmente a cometer actos de vandalismo.

“Aquí pura pobreza y drogadicción, no hay más, es el gran problema, pues eso lleva a que la gente robe y que sea de verdad una zona muy insegura.

“Y estamos hablando que esto no es reciente, ya lleva años este problema, dentro del cual las autoridades nunca hacen nada, parece que no se meten por aquí, pues parece una colonia desierta”.

“Eso sumado a la falta de pavimentación en la colonia, donde las calles son testigo de que aquí no ha cambiado nada, y quien sabe si eso suceda, me gustaría ver realmente un cambio, pero pues la verdad ya uno no sabe”, explicó.

MAYOR VIGILANCIA

Jaime González, empleado también de un taller automotriz, señaló que aunque no vive precisamente en la colonia Esperanza, reconoce que estando dentro de su trabajo se siente inseguro, pues en más de una ocasión han intentado robar el negocio.

“La verdad que causa hasta miedo estar trabajando, porque hay mucho robo, mucha inseguridad, cosas malas pues, entonces tenemos que estar siempre volteando a todas partes, porque esto no es seguro.

“Así que la verdad yo espero que la vigilancia aumente en la zona, que esten las patrullas dando rondines, porque si no, mucha gente perderá su empleo o van a tener que cerrar los negocios”, explicó.