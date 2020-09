Sufren de malos olores y drogas residentes de la “Xochimilco”

Los pestilentes aromas de la basura que genera todo Mexicali, son el olor de cada día en la colonia Xochimilco, aunado, residentes expresan que deben lidiar con la contaminación de quemas clandestinas, y el rutinario vaivén de la transacción de drogas.

La colonia Xochimilco está justo en frente del centro de transferencia de basura del Ayuntamiento de Mexicali, la circunda un dren intubado que conecta con el Río Nuevo, su caudal ha servido como tiradero clandestino, denunciaron.

Fernando Zamora tiene 45 años en la colonia Xochimilco, reconoce que ha mejorado la pavimentación, pero el principal problema, continua, ya que utiliza dicho dren para arrojar desde basura doméstica, hasta residuos de manejo especial, como las llantas.

CONTAMINACIÓN

“La contaminación del basurero es lo más importante, es lo pésimo que hay, sí hay drogadicción y borrachos yo creo que en Mexicali a cada tercer casa, lo apremiante es la contaminación del dren, el basurero y las quemas”, explicó Zamora.

“Sobre todo por los niños, uno ya tiene más desarrollado su organismo, esto que tengo es por la diabetes (señaló su ceguera), pero los olores en el verano, se pusieron muy pesados, molestos, todo mundo encerrado por lo mismo”, comentó.

“Casi no hay gente en la calle porque siempre hay mucho riesgo, salimos lo mínimo que se pueda, porque ya tuvimos decesos, (por el Covid-19)”, mencionó Zamora.

Además de la contaminación, la violencia está a la vuelta de la esquina, Zamora, comentó que son constantes las pugnas entre paracaidistas, farmacodependientes y migrantes, que buscan resguardo en cuarterías o casas abandonadas de la colonia.

“A veces han salido macheteados, golpeados, apedreados, pidiendo auxilio, y pues nosotros no nos metemos en problemas, le hablamos a la patrulla, pero no salimos al problema, porque son gente que no se reconocen ni a sí mismos”, añadió.

DROGA

Virginia Zamora señaló que es una batalla con la delincuencia, ya que todo el día transitan personas con problemas por el consumo de drogas y alcohol, incluso, uno de ellos provocó un incendio en el taller de su esposo, que se encuentra en una esquina de su terreno.

La señora Zamora, denunció que hay tienditas donde venden droga con años de antigüedad, sin embargo las autoridades no han hecho nada al respecto, a pesar de las constantes llamadas al 911.

“Siempre está uno con el temor, que de pronto te puedan asaltar, llega mucho malviviente, es una pasadera, todo el día y noche, se escuchan las pedradas, es molesto estar así”, declaró la señora Virginia.

Francisca Parra, una mujer de la tercera edad, platicó que por las tardes llegan olores desagradables del centro de transferencia, no puede salir mucho de casa debido al desgaste de sus rodillas.

“Tiran y queman mucha basura, no sé de dónde estarán sacando tanta basura, pero pasan los carros llenos de basura y pudrición, como le digo, por eso ya no salgo a ninguna parte, aquí me la paso, hay veces que corre el aire y viene muy fuerte el olor”, comentó la señora Parra.

Jimy Axume explicó que para él, el principal problema son las personas sin hogar y farmacodependientes, ya que constantemente atacan a las mujeres, y a quienes vean indefenso, por ello, ha tomado la medida de no salir a caminar muy noche.

ROBOS

“Hay muchos ‘tecolines’ les dicen, para mí son ‘homeless’, estos sujetos te pueden causar un resquemor en la noche, por lo general las victimas preferidas de estas personas son las más indefensas, como mujeres, sin ofender, no soy sexista”, aclaró.

“Yo vivo en una cuartería y se llevaron una bicicleta vieja que no servía, pero no es como la gran cosa, se escuchan en la madrugada personas que gritan, debe ser algún ebrio o alguien bajo una sustancia narcótica, el principal problema es el uso de las drogas, es el meollo del asunto”, declaró Jimy Axume.

Los residentes concordaron que hay una corresponsabilidad de la población por la quema de basura, pero hicieron un llamado a las autoridades a dar más rondines policíacos en la colonia, así como tomar las medidas pertinentes para eliminar los aromas pestilentes.