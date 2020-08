Sufre por no trabajar

El teatro es una de las actividades artísticas que será de las últimas en regresar a sus actividades habituales, por lo tanto los actores que se dedican a esta disciplina deben adaptarse a la nueva forma de crear contenidos, tal es el caso de la primera actriz, Susana Alexander.

Quien llevará a casa su monólogo “Madre solo hay una, y como yo ninguna”, la cual presentará el próximo sábado 8 de agosto a través de las plataformas digitales.

En rueda de prensa, la actriz declaró que el único sufrimiento que ha tenido que experimentar en esta cuarentena es no poder trabajar y estar cerca del público.

“La única desesperación que sí tenemos todos, bueno al menos la nuestra, es que no tenemos ingresos, nosotros tampoco tenemos, yo no tengo más que unos ahorritos que esos me los estoy comiendo, eso es de lo que estoy viviendo.

“No tenemos ingresos y parece que tampoco vamos a tener en mucho tiempo, porque los últimos que se van abrir son los teatros. No hay nada, no nos dejan trabajar.

“Lo único que sabemos hacer es nuestro trabajo y lo hacemos con toda la pasión del mundo, pero no hay espacio, no nos dan el espacio, ni modo, vamos a ser los últimos que vamos a entrar a funcionar, porque no somos necesarios”, declaró la primera actriz.

La puesta en escena es un monólogo que lleva haciendo desde hace más de seis años y tiene un lugar especial porque son textos, poesías, cuentos y relatos de la madre al hijo y viceversa, por lo que le gustaría seguir llevando este tipo de shows a las casas.

“Claro que sí... lo único que quiero es que la gente me vea, yo ya lo único que pido es que la gente me haga el milagro de su presencia, porque eso de estar sin público, de no podernos ver, de yo no poder comunicarme con la gente eso es lo único que me tiene verdaderamente mal.

“Porque nosotros los actores trabajamos para el público, necesitamos público, sino no podemos hacer, no funcionamos”, dijo.

Actualmente, la señora Susana comparte con sus seguidores a través de su canal de YouTube ‘El rincón de la cana al aire’, donde graba poemas, cuentos y monólogos.

DETALLES

- Se transmitirá por el sistema Arema Live el día sábado 8 de agosto en punto de las 18 horas de la Ciudad de México. Los accesos pueden adquirirse ya en la página www.arema.mx

- Precio: General: $100 MXN (del 25 de julio al 7 de agosto) Día del evento: $120 MXN (más cargo de servicio).