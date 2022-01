Suben casos de Covid-19 en la DSPM; hay un 19% sin vacunar

En lo que va del 2022, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ha presentado un incremento de casos positivos de Covid-19 entre los miembros de la corporación, informó Pedro Ariel Mendivil García.

El titular de la DSPM dijo que han registrado 124 casos positivos, 50 de ellos en la primera semana de enero y 74 casos más en la segunda semana, con cierre a este domingo.

Sin embargo, agregó, debido a lo leve de los síntomas y su recuperación, cerca del 80% de los infectados durante la primera semana del año, ya se reincorporaron al servicio.

Mendivil García dijo que con base a la información que acopia el comité interno de salud de la corporación, la mayoría de ellos se infectó con la variante Omicrón de este virus.

Actualmente hay un avance en la vacunación del 81% dentro de las filas de la Policía Municipal y se busca concientizar al 19% restante, pues se trata de elementos que no han recibido vacuna.

Como medida, agregó, cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud para la orientación de la vacuna a los agentes, además de la capacitación a elementos de Servicios Médicos Municipales para prevenir contagios en las instalaciones de la corporación.

En las distintas estaciones y comandancias han instalado filtros y medidas de seguridad, sobre todo en las áreas donde se tiene interacción con la ciudadanía y las personas que son detenidas y puestas a disposición.

Te puede interesar: Dan último adiós a oficial fallecida por Covid-19

“Estamos trabajando en concientización para aquellos que no la han tenido (la vacuna) lo hagan (…) no podemos obligarlos, pero no sabemos, así como tal, que haya un bloque o un grupo de policías que sean antivacunas”, expresó el director.

Mendivil García agregó que a través del comité interno de salud evalúan los casos en particular para mandar a resguardo a los agentes o trabajadores de la corporación que se encuentren en situación de riesgo de salud, dependiendo de la variante con la que se hayan contagiado y basados en su historial de salud.