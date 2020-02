Sin duda el paso por “La academia” de Susy Ortuño fue un sube y baja de emociones de principio a fin, sin embargo esto culminó cuando la participante fue la expulsada del programa.

La joven originaria de Michoacán fue una de las participantes del reality que más prometían desde el inicio, pues su talento vocal destacaba del resto de los participantes. Pero tras tener que ser sometida a una cirugía en los riñones, la intérprete tuvo que dejar la competencia, aunque después de estar ausente por varias semanas, la producción le permitió volver.

“Desde que me llamaron para decirme que había una nueva oportunidad, me planteé muchos caminos, puse mi panorama bien en claro si tomaba la decisión de sí ir o de no ir”, expresó Susy en entrevista para este diario.

Ortuño declaró que pese a que muchas personas del público se opusieron a que regresara al programa, fue el impulso de quienes la apoyaron lo que la ayudó a tomar la decisión.

“Yo me lo imaginaba, si regreso va a ser muy probable que no le guste pero lo que me impulsó a tomar la decisión de sí regresar… fue que yo no me quería quedar toda mi vida con el qué hubiera pasado”, dijo la cantante.

DIFÍCIL RECUPERACIÓN

Luego de la intervención quirúrgica por la que atravesó la joven de 23 años, tuvo complicaciones en sus pulmones durante su recuperación, provocándole el síndrome de Trali, situación que la hizo dudar de su regreso.

“Cuando me llamaron me hicieron pensar muchas cosas, yo puse muy en claro que yo no podía hacer muchas cosas, a mí me dijeron que no me preocupara, que ahí me iban a cuidar muy bien.

“He repetido muchas veces, la producción de ‘La academia’ me trató hasta mejor que en mi casa, se portaron muy bien conmigo, pero pues sí, me limitaba bastante que yo no podría hacer muchas cosas a consecuencia de mi reciente operación”, concluyó la ex académica.