Sube atención de jóvenes con tendencia al suicidio

Los casos de adolescentes con tendencias suicidas o suicidios consumados de adolescentes en Baja California se ha incrementado en cerca de un 25% en los últimos años, estimó el director general del Instituto de Psiquiatría del Estado (IPEBC).

Víctor Salvador Rico Hernández dijo que cada año se atienden unas 85 mil consultas en promedio y que, de ellas, cerca del 40% corresponden a menores de edad, y el resto es de personas adultas.

Entre la población adulta que es atendida en el IPEBC, predominan los casos de ansiedad o trastornos depresivos, mientras que entre los menores de edad es más común ver el trastorno de déficit de atención e hiperactividad y los trastornos afectivos, comentó.

Durante el último año en Mexicali, se atendieron 720 casos de pacientes en el área de urgencias del IPEBC, la mayoría de ellos pacientes con trastornos psicóticos y solo un 20% son pacientes con riesgos suicidas.

ESTIGMA

Rico Hernández señaló que el estigma del tratamiento psiquiátrico y psicológico persiste en la sociedad y hay resistencia de la gente para acudir con profesionales y especialistas a atenderse cualquier trastorno.

Por ello, comentó que buscan ampliar la red de atención a centros de salud y hospitales para detectar posibles casos que requieran atención especializada y puedan ser canalizados al IPEBC.

FACTORES EN ADOLESCENTES

Antes de los 15 años, los principales factores de conductas suicidas están relacionados a problemas familiares y problemas escolares, y entre los 15 y 19 años de edad, están vinculados a las relaciones de pareja y problemas familiares.

El director del IPEBC señaló que cerca del 60% de pacientes adolescentes que han experimentado un intento suicida ya tenían diagnosticada una depresión, y que de ella solo el 13% de sus padres lo sabían, lo que refleja una desconfianza en el círculo familiar.

Rico Hernández explicó que también existe una tendencia a la sobreprotección de los hijos y que algunos adolescentes no desarrollan sanamente el lóbulo frontal, el cual aprende y planea basado en frustraciones.

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y POSTRATAMIENTO

El Instituto de Psiquiatría prepara una unidad especializada para el tratamiento a pacientes con propensión al suicidio a través de tres etapas que involucran también a sus familiares y círculo cercano del paciente.

La psicóloga Adriana Mancilla Razo explicó que la participación de amigos y familiares de una persona inmersa en un cuadro depresivo es vital y pueden aprender a detectar las señales de alarma.

“El suicidio es algo que se puede prevenir”, dijo. La especialista explicó que existe una creencia errónea en padres de familia respecto a hablar con sus hijos sobre suicidio, pues piensan que al hacerlo lo van a motivar a hacerlo.

“Hay que tratarlo de frente y con todo su nombre, suicidio, y cómo se puede prevenir”. Leslie Nannette Guillén Quintero, psicóloga del IPEBC, recalcó la importancia de explicarle a la familia lo ocurrido con un paciente y de qué manera pueden acompañarlo, sin ser invadir su espacio o ser demasiado intrusivos.

“Para la familia hay miedos, hay incertidumbre, por eso hay que estar al pendiente de él, que no sea juzgado (…) para el paciente también hay miedo, incertidumbre al futuro, creen que las cosas no se van a resolver, ven todo oscuro, que no hay apoyo, pero sí hay una alternativa”, comentó.

SEÑALES DE ALARMA O DE AYUDA

•Cambios repentinos de humor

•Cambios de rutina

•Dificultad para despertar o sueño excesivo

•Sensación de desesperanza o vacío

•Alejarse de amigos y familiares

•Pérdida del apetito

CÓMO AYUDAR

•“Escuchar, dialogar, cuidar”

•Ser respetuoso y reconocer los sentimientos de la otra persona

•Maestros deben hablar con los padres de los niños

•Hablar a la Línea de la Vida, buscar asesoría

•Canalizar al Instituto de Psiquiatría

•Formar una red de apoyo entre amigos y familiares del paciente

•Mantener a la persona alejada de objetos con las que pueda dañarse

QUÉ NO HACER

•No hablar de la situación de un paciente con otras personas

•En las escuelas, maestros deben manejar responsablemente la información

•Alentarlo a ingerir alcohol o drogas en una etapa depresiva

•Juzgar o criticar a la persona con tendencias suicidas

•Ser condescendiente o sentencioso LÍNEA DE LA VIDA (800) 911-2000

EN DATOS

90% DE LOS SUICIDIOS EN MEXICALI SON POR AHORCAMIENTO

(EL RESTO DE LAS CAUSAS SON DISPAROS DE ARMA DE FUEGO Y LESIONES DE ARMA BLANCA)

LOS NÚMEROS

•2019: Se registraron 67 suicidios (59 hombres y 8 mujeres)

•2020: A la fecha se han registrado 8 casos (6 hombres y 2 mujeres)

NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE SUICIDIO:

•El 25 de marzo de 2019, adolescente de 16 años

•El 2 de octubre de 2019, niño de 9 años

•El 22 de febrero de 2020, niña de 12 años

FUENTE: SERVICIO MÉDICO FORENSE DE BAJA CALIFORNIA