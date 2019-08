Spider-Man quedará fuera de Marvel

A pesar del gran éxito que han obtenido las últimas películas de “Spider-Man”, no fue suficiente para que Sony y Marvel llegaran a un acuerdo sobre el futuro del hombre araña.

Según un comunicado enviado a The Hollywood Reporter, Sony confirmó que “Spider-Man” ya no sería parte del universo de Marvel, por lo tanto dicho estudio ya no estaría involucrado en la siguiente película del superhéroe.

“Muchas de las noticias sobre ‘Spider-Man’ son exageraciones de discusiones recientes acerca de la participación de Kevin Feige en la franquicia.

Estamos decepcionados, pero respetamos la decisión de Disney de que no continúe como productor ejecutivo principal en la siguiente película del superhéroe.

Esperamos que esto cambie en el futuro, pero entendemos que tiene muchas responsabilidades nuevas, incluyendo nuevos personajes que se han agregado a su universo cinematográfico, que no le permiten trabajar en propiedades intelectuales que no le pertenecen.

Kevin es excelente y estamos agradecidos por su ayuda y guía, apreciamos el camino en el que nos ha puesto y en el que continuaremos”, se lee en el comunicado.

Esto trajo una ola de reacciones de los fanáticos del superhéroe en las redes sociales, unos en tono de burla, otros decepcionados de la decisión y otros hasta hablan de que Disney seguramente comprará las acciones de Sony con tal de abarcar el mundo completo de Marvel.

PARA SABER

-La ruptura entre ambas empresas se debe a que Tom Rothman, presidente de Sony Studios, y Alan Horn, de Disney, no llegaron a un nuevo acuerdo económico para continuar coproduciendo los filmes de Peter Parker.

-El acuerdo que alcanzaron Sony y Disney anteriormente, permitió, además de las dos cintas en solitario de SpiderMan, que el personaje apareciera en películas como Capitán América: Guerra Civil, Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame.