Son niñas las primeras bebés nacidas en 2020

Dos pequeñas se convirtieron este miércoles en las primeras bebés nacidas dentro del año 2020, ambas de madres primerizas internadas en el Hospital Materno Infantil de Mexicali.

La primera de estas niñas en llegar al mundo fue Génesis Yuzbel Landeros Pérez, nacida a las 4:32 de la mañana de este 1 de enero y quien junto a su madre, Karime Karely Pérez de 20 años, se encuentra descansando en el hospital.

“Me siento my feliz, y más porque todo está bien” comentó Karime, quien desde la mañana del 31 de diciembre ya se encontraba en el hospital esperando la llegada de su primera bebe.

La pequeña Génesis nació pesando 3.20 kilos y midiendo 50 centímetros, y es la primera hija de la familia conformada por su madre Karime y su padre, Francisco Javier Landeros.

Unas horas más tarde, cerca de las 7:03 de la mañana, nació la pequeña Ximena Sofía López Rodríguez hija de Jennifer López Rodríguez de 18 años.

Foto: Daniel Reséndiz.

Fue cerca de las 8:00 de la noche del 31 de diciembre cuando Jennifer “rompió aguas” mientras descansaba en su hogar y fue llevada al Materno Infantil, donde horas después nació su pequeña Ximena con un peso de 3.11 kilos.

“Nunca me imaginé, pero pues fue muy padre” comentó Jennifer “yo siempre he dicho que hay altas y bajas, y se que me las voy a ver así, pero pues no me tengo que clavar en eso sino echarle ganas”

Para Jennifer resulta curioso que a su hija le tocara nacer en el primer día del año, aunque el nacimiento se dio dentro de lo señalado por el médico.

Comentó también que en casa les espera una fiesta de bienvenida para la pequeña, aunque espera que la situación ambiental mejore antes de que Ximena sea expuesta al aire libre.

También en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue una pequeña niña la primera en llegar al mundo, apenas una hora con cinco minutos después del inicio de 2020.

Foto: Cortesía

Se trata de la pequeña Gianna quien tuvo un peso de 2. 37 kilos y es la primer bebé de su madre Nathalie Yaratzeed Moraga Longines de 28 años y su esposo Alberto Solorio Valdez.