Son más homicidios que muertes por Covid: compara Bonilla

MEXICALI,B.C.-El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, comparó las causas de defunciones, enfatizando que hay más muertes por homicidios, que por los contagios de Covid-19.

En el último día han muerto siete personas por homicidio, los reportes del secretario de salud, Alonso Pérez Rico, precisaron 13 muertes por Covid-19, de un día a otro, sin embargo, si se promedian, da un resultado de dos muertes diarias por coronavirus.

“Es una enfermedad muy contagiosa, pero no es la más mortal que tenemos, lo peor que podemos hacer es aterrorizarnos, pero si nos cuidamos no va a pasar nada, no nos vamos a ‘paniquear’, hay una gran probabilidad de que se curen”, declaró Bonilla.

Sin mencionar nada, sobre el anuncio del gobierno federal sobre la activación de la fase tres, el gobernador abundó que no va a pasar nada si los bajacalifornianos se cuidan, prometiendo que la pandemia va a pasar más rápido de lo que creen.