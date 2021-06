Son inoculados miles de cachanillas con la vacuna de Johnson & Johnson

La cifra de vacunas aplicadas ayer alcanzó las 175 mil 929 dosis, de acuerdo a la cifra premilinar de las autoridades estatales.

Quedó anoche pendiente el resultado del turno nocturno en Mexicali, donde -por razones de las altas temperaturas registradasla Secretaría de Salud del Estado mantiene la inmunización desde las 8:00 de la noche.

AGUANTAR EL CALOR

La fila de personas que esperaban ayer por la mañana para recibir la vacuna contra el Covid-19, daba dos vueltas a la Plaza Cachanilla. Quienes estaban al frente de la fila habían esperado desde las 22:00 horas del martes.

Los presentes señalaron que acudieron desde una noche anterior a hacer fila, ya que no alcanzaron vacuna en los puntos nocturnos, para muchos ese fue su segundo intento por obtener el biológico.

Mientras que en dicha plaza la fila era muy larga desde minutos antes de que diera el arranque a las 8:00 horas, en el punto nocturno ubicado en el FEX, ya había alrededor de 50 vehículos esperando a que se dieran las 20:00 horas.

“Llegué a la diez de la noche, porque en el cuartel y el Fex estaba lleno, y miré la publicación de que iban a poner de ocho a dos de la tarde aquí, le pedí al guardia permiso para quedarme, y aquí me quedé desde la diez de la noche”, compartió Saúl Aguilera. Aseguró que no fue una noche fácil, ya que el ambiente estuvo muy húmedo, e incluso lloviznó un poco en la madrugada, todo por mantener su salud y la de su familia, “todos los jóvenes la necesitan”.

María Elena llegó con su hija a las 5:00 horas a formarse en la fila para personas con discapacidad, este fue su segundo intento de obtener la vacuna, ya que un día antes acudió al mismo punto desde las 8:00 horas, sin lograr recibir el biológico, ya que no sabía que había una fila especial.

“Es estresante, estamos esperando la vacuna, ayer venimos pero no alcanzamos, porque no sabía que había una fila para personas con discapacidad, esto es una oportunidad de que el virus no nos pegue”, declaró María Elena.

Las dosis con las que contaba cada punto matutino para vacunar contra el Covid-19, fueron asignadas a quienes estaban haciendo fila, para antes de las 11:30 de la mañana, señaló la dependencia de salud.

DE NOCHE

Extensas pero ágiles filas se registraron este miércoles por la noche en la penúltima jornada vespertina de vacunación contra el Covid-19 en Mexicali.

El FEX se convirtió en el punto de vacunación con mayor afluencia tanto vehicular como peatonal, pues la fila de vehículos alcanzaba hasta el bulevar Benito Juárez y Lázaro Cárdenas.

En punto de las 20:00 horas inició la jornada y en casi todos los puntos, no se respetó la sana distancia en las filas.

Frecuentemente los voluntarios de estas jornadas estuvieron recordando a los asistentes que se colocaran el cubrebocas, pues muchos los tenían en la barbilla o en la mano.

Esta penúltima jornada vespertina copiosa de asistentes viene después del aviso de la Secretaría de Salud de llevarse las vacunas ante la falta de asistencia el pasado fin de semana.

Este miércoles la jornada fue más llevadera, pues el clima durante la tarde no rebasó de los 32 grados e incluso se presentaron ligeros vientos.

Las filas en otros puntos de vacunación, al cierre de esta nota, no era menores, pues la de la II Región Militar se extendía de la calle 11 hasta el bulevar Lázaro Cárdenas y de ahí hasta el bulevar Anáhuac.

En el caso de la Ciudad Deportiva, las filas de automóviles iban de la calzada Aviación el bulevar Benito Juarez, de ahí al bulevar Lázaro Cárdenas, a la altura del Periférico Gómez Morín.

Será hasta este jueves que la Secretaría de Salud de a conocer el avance de vacunación, que hasta este miércoles en el estado era superior a las 830 mil dosis.