Somos la única opción: Alcibíades

Cómo “la única opción” ante la política bajacaliforniana definió su propuesta Alcibíades García Lizardi, candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura del estado.

Miembro fundador de ese partido en Baja California, García Lizardi dijo sentirse contento y con ímpetu ante la campaña que se ha realizado este año, considerando a los candidatos de Movimiento Ciudadano como única opción útil durante los comicios de este próximo 6 de junio.

LA CRÓNICA (LC):Durante la campaña ¿Qué le dice la ciudadanía, cuáles son las necesidades de Baja California?

Alcibíades García Lizardi (AGL): Las pandemias que vivimos en México son atroces, yo no sé si ustedes alcancen a percibirlas, a sentirlas, pero la pandemia de salud sigue viva.

La parte de salud es grave todavía en México, pero me pasaría a uno de los temas que es grave en Baja California: la seguridad.

Yo le llamo la pandemia delincuencial, y dicen desde Palacio Nacional que la pandemia de inseguridad y de violencia es producto de lo primero, y no es cierto, la pandemia ya venía desde años atrás, de Fox, Calderón, Peña Nieto, ya venía, nomás que aquí ha habido puros abrazos y besos.

LC: Y precisamente en el tema de seguridad ¿Cuáles serían sus propuestas?

AGL: La verdad es que no hay varita mágica para decir ‘voy a resolver el problema de la seguridad’, porque aquí funciona mucho a través de las decisiones que toman los tres órdenes de gobierno, la responsabilidad que le corresponde al gobierno federal.

Yo no puedo resolver el problema del tráfico de armas, del tráfico de dólares, yo no puedo resolver como gobernador el trasiego de drogas de Sudamérica hacia México ni tampoco el consumo de droga en nuestro país.

Lo que hay que hacer es meterle duro, inteligencia, por supuesto inteligencia policiaca, eso ya está en las propuestas.

Vamos a trabajar la Policía de Barrio, por supuesto mejorar sus condiciones, que es la demanda de todos los días de los policías.

Darles posibilidades de capacitación, de modernización, darles nivel educativo, académico, hay que darles dignidad.

Vamos a separar otra vez la Secretaría de Seguridad Pública, el nombre será lo de menos con expertos, y luego lo que hay que hacer es crear la Subsecretaría de Tránsito del Estado.

LC: Háblenos un poco acerca de esta Subsecretaría.

AGL: Se lo traté a los secretarios de Estado, yo era Senador de la República, y la responsabilidad es del Presidente para abajo ¿Por qué no resuelven el problema de las garitas y el paso de vehículos totalmente regularizados? ¿Entonces qué pasó? Pues que no dejan pasar los automóviles y los que pasan cobran 2 mil dólares por importarlos, 1 mil 690 dólares por cualquier carro viejo que pase para acá, el desorden lo trae el Gobierno Federal.

La solución es sentarnos con el Secretario de Hacienda, sentarnos con el Senado de la República, con la comisión que le corresponde la frontera norte, y revisemos todos los temas que son bilaterales, y eso yo sé cómo se puede hacer.

Vamos a ver lo del parque vehicular. Deberían de regularizar esos vehículos y tenerlos en el padrón, y darles facilidades para que sacaran placas y su licencia en orden.

LC: En materia del medio ambiente, sus propuestas para Baja California.

AGL: Cada vez que salgo y que ando en las colonias casi me pongo a llorar, no solamente por los temas de contaminación ambiental, el tema de las calles abandonadas, las que no tienen pavimento, que son la inmensa mayoría de las colonias, las calles con pavimento hecho pedazos. Contaminación y movilidad, claro, van de la mano.

Tenemos la laguna de oxidación que hay que moverla de ahí, tenemos que el problema que hay que hablar con los Vizcarra, serio y responsable (…) a mí me llega la pestilencia, así se dice, contaminación ambiental.

Basureros clandestinos, basureros en los patios a cielo abierto, no puede ser, todo eso tenemos que atacar con responsabilidad.

Vamos a crear el organismo público descentralizado de maquinaria de Baja California, nadie sabe qué es eso, nadie lo imagina, yo sí porque yo fui director general cuatro años en Veracruz, con Dante Delgado.

Es un organismo público con autonomía, con recursos propios, con un fondo que deposita el estado, y después a todos los ciudadanos que a través de un convenio necesiten servicio para abrir calles, abrir caminos, se hace a través de este organismo a precios muy bajos.

LC: Pasando temas un poco más políticos y con lo que pasó en los últimos días ¿Le han pedido declinar por alguno de sus contrincantes?

AGL: Ni siquiera se atreven a hacerlo, porque saben que los que somos de Movimiento Ciudadano de cepa, como un servidor, porque soy fundador de Movimiento Ciudadano ¿Entonces quién se va a atrever a decirme ‘oye declina’, si mi lucha es hacer crecer el proyecto? Y con el proyecto de Alcibíades y de Movimiento Ciudadano sería fantástico ganar la gubernatura de Baja California, pero lo que queremos es ganar la presidencia en el 24.

LC: ¿Qué opina del concepto de “voto útil”?

AGL: Lo que pasa es que el voto útil debe ser para Movimiento Ciudadano, yo pienso que la gente ya probó durante 30 años al PAN, durante 50 años al PRI, el PRD fallido, el PT entregando su dignidad a Morena, el Verde satélite de Morena, la maestra creo que ya se peleó con Andrés Manuel.

Yo lo que pienso es que el voto útil no tiene alternativa en este momento, si es razonado, si es inteligente, el voto útil debe ir a caerle a Movimiento Ciudadano, porque es la única alternativa.

LC: De sus compañeros candidatos a la gubernatura del estado ¿Quién es su más grande contrincante?

AGL: Yo creo que de los candidatos, y no quiero subestimar a ninguno, si me dijera usted por quién votar, híjole no encuentro uno, de verdad se lo digo.

No merecemos ninguno, yo lo dejaría ahí para no hablar más de nadie, reservarme la opinión en este sentido. Yo no veo perspectiva de un buen gobierno.

LC: ¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por Alcibíades García Lizardi?

AGL: Alcibíades es un hombre comprometido, por eso tienen que votar, tienen que votar por la democracia, y tienen que votar por el cambio, y tienen que votar por una alternativa distinta. Y me toca la fortuna de ser esa alternativa, esa posibilidad.

El hombre de mayor experiencia, con mayor número de cargos públicos, el servidor público y el político que no confundan, por favor, los políticos no son deshonra, los ladrones y los sinvergüenzas han deshonrado a la función pública, Alcibíades nunca ha deshonrado la función pública.

RESPUESTAS RÁPIDAS

Díganos la primera palabra o frase que se le ocurra sobre los siguientes personajes:

•Andrés Manuel López Obrador: Pésimo

•Jaime Bonilla Valdez: Sin comentarios

•María Guadalupe Jones Garay: Novata

•Marina del Pilar Ávila Olmeda: Inexperta

•Carlos Atilano Peña: Entusiasta bajacaliforniano

•Jorge Hank Rhon: Nulidad

•Victoria Bentley Duarte: Impetuosa

•Jorge Ojeda García: Fiasco