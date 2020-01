Sólo hay 2 mdp en apoyos económicos para asociaciones en BC

MEXICALI,B.C.- De 36 a dos millones de pesos se redujo el recurso que destinará la Secretaría de Integración y Bienestar Social para apoyos a asociaciones civiles en Baja California, confirmó su titular Laura Torres Ramírez.

Ante la reducción del recurso que anteriormente se dedicaba a este tipo de organizaciones a nivel nacional este año el presupuesto para asociaciones civiles tuvo una reducción de 34 millones de pesos, aunque se señaló que se brindará más apoyo en especie.

Derivado de esta situación la Secretaría del Bienestar arrancó una auditoría en las 1 mil 355 asociaciones que están registradas ante e Gobierno del Estado, con la intención de que sólo aquellas que estén debidamente registradas puedan acceder a los apoyos.

“No puedes estar dándole a alguien que no has verificado, porque puedes quitárselo quizá a alguien que realmente si está trabajando” argumentó Torres Ramírez.

Esta auditoría, explicó, consiste en la revisión de los expedientes de todas las organizaciones no gubernamentales (ONGs) y asociaciones registradas en el estado.

Si bien el análisis realizado por las autoridades estatales aún no concluye ya se han encontrado detalles e irregularidades en algunas de las asociaciones registradas.

Algunas de estas irregularidades son la existencia de un RFC repetido en dos o más asociaciones, expedientes incompletos, falta de un acta constitutiva o la revisión de Protección Civil e incluso asociaciones cuya dirección registrada no coincide.

“La mayoría de las veces no hay problema” afirmó la secretaria “pero también hay unas que no (…) fuimos viendo que habían muchas discrepancias, había muchas veces que los vecinos no sabían que había una AC así, muchas veces tenían el mismo domicilio varias”

Torres Ramírez afirmó que la Secretaría no trabajará con aquellas organizaciones que no tengan un expediente completo, por lo que es probable que el padrón actual se reduzca una vez terminado el análisis, aunque de momento no se conoce en cuanto.

En el análisis también se contará con la participación de la Secretaría de la Función Pública, por lo que aquellas asociaciones que no corrijan o completen su expediente también serán revisadas por esta dependencia.

Municipio Asociaciones Tijuana 699 Mexicali 315 Ensenada 231 Tecate 52 Playas de Rosarito 21 San Quintín* 32

*Aunque pertenece al municipio de Ensenada, San Quintín cuenta con ONGs propias.