Solicitan apoyo para la localización de Luis Eduardo García Rodríguez

MEXICALI, Baja California.- La Fiscalía General del Estado (FGE), solicita la colaboración de los ciudadanos, para la localización de Luis Eduardo García Rodríguez, de 30 años, quien se encuentra desaparecido desde el pasado 26 de septiembre.

Familiares comentaron, que Luis Eduardo fue visto por última vez en las inmediaciones de la colonia Luis Donaldo Colosio, limpiando y haciendo reparaciones en una casa en donde se instalaría a vivir, debido que no tiene domicilio fijo, sin embargo, es común verlo en las colonias San Antonio y Mayos.

Agregaron que no cuenta con trabajo estable, no tiene esposa ni hijos, no usa teléfono menos redes sociales.

La media filiación de Luis Eduardo es la siguiente: tez morena, estatura 1. 65 metros, complexión delgada, boca chica, labios delgados, nariz respingada, ojos chicos y rasgados y usa bigote. Como seña particular cuenta con tatuajes, uno en el pecho con la leyenda “solo Dios puede juzgarme” y otro en uno de los brazos en forma de calavera.

La FGE pide que, en caso de tener información o datos sobre su posible paradero, llamen al teléfono (686) 9044100 ext. 4064, 4029 y 4394. También pueden comunicarse a los números: 089 de denuncia anónima o al 911.