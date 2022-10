Solicitan apoyo para cirugías del niño Ángel Gabriel

Padres de Miguel Ángel solicitan apoyo de la ciudadanía para que asistan a la charreada en apoyo al niño Angel Gabriel para las intervenciones que necesita , el menor nació de 8 meses con insuficiencia renal crónica, labio paladar hendido, malformaciones en sus manos y parálisis cerebral.

“Ha sido muy muy difícil el proceso, cuando yo está embarazada de Ángel me dijeron que no iba nacer por la malformación, me decían que lo iba a perder, incluso cuando estaba en IMSS tenía muchas contracciones y el médico me dijo que no me iban a dar nada que porque mi hijo no era compatible con la vida”. expresó la madre, Paola Martinez.

Comentó que cuando nació el niño no le daban ni una semana de vida, pero contra todo pronóstico sobrevivió, al año entró a terapia intensiva porque se agudizó su problema renal, por lo que inició con diálisis.

Desde su primer año hasta los tres estuvo con las diálisis, por lo que estaba en protocolo de trasplante renal en Guadalajara, pero comenzó a funcionar uno de sus riñones y es lo que lo tiene ahorita bien.

“Como tres veces me lo han desahuciado, la última vez que estuvo muy grave en el hospital general porque estaba intubado y duró un mes, pero gracias a Dios todavía lo tengo conmigo”

Las intervenciones que necesita son para múltiples correcciones, serán desde terminar de corregir el paladar, arreglar sus manos y entre 55 a 58 correcciones a nivel muscular, además de la desviación de su columna, las cuales tienen un costo total de 700 mil pesos, pero con el apoyo de una fundación de la Ciudad de México lo disminuyeron a 65 mil.

Al menor le han realizado más de 5 cirugías a sus 10 años de vida, la última fue hace tres meses en el hospital general para quitarle unas glándulas que tenía porque también estaba haciendo que se le deformara un hueso.

La primera fue una reconstrucción del labio paladar en Tijuana, pero por la pandemia se detuvo el proceso, otras han sido en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), las siguientes serán un Centro de Cirugía Especializada de la Ciudad de México.

“Ahorita lo que está buscando el médico, es que el niño pueda caminar mínimo con andador debido a que no camina”.



Desde el 2019 la madre del menor mandó solicitud al centro para que intervinieran al menor, pero fue hasta el pasado mes de septiembre que le dieron respuesta, por lo que rápidamente se movilizaron en la realización de actividades para recaudar fondos.

Cuando los padres del menor cuenten con la cantidad procederán a comunicarse con el Centro de Cirugía para que les agenden una fecha lo antes posible, esperan que sea en el mes de noviembre cuando le realicen a Ángel la intervención.

“Nosotros damos todo por él, Ángel es un niño muy fuerte, porque no se rinde, le echa muchas ganas, a pesar de la condición en la que está, él se comunica, habla poco, trata de dar pasitos y trata de salir adelante”.

El evento que se organizó por medio de las asociaciones de Charros y Mexicali Zona Azul, será este próximo 16 de octubre en el Lienzo Charro ubicado en la colonia Abasolo a partir de las 16:00 horas, tendrá un costo de 50 pesos para adultos y niños entran gratis, dentro del evento habrá venta de alimentos y bebidas, show de escaramuzas y una gran charreada.