Solano trata de mantener su brazo activo

El pitcher sanluisino, Javier Solano, debutó en el 2008 con los Naranjeros de Hermosillo, sin embargo, con los Águilas de Mexicali ha alcanzado su madurez profesional y por ende, visualiza unos años venideros de muchas satisfacciones.

“Con Naranjeros creo que me faltaba un poco más de madurez, solo tiraba la bola y no pitchaba. Ahora con los Águilas me encuentro en un punto muy bueno mentalmente y espero seguir por los buenos resultados”, señaló Solano.

El derecho de 30 años de edad tiene ocho temporadas de la Liga Mexicana del Pacífico con la novena cachanilla y ostenta siete aperturas en juegos inaugurales, algo nunca antes visto en el equipo emplumado.

“Venimos de un año muy complicado por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y ahora estoy muy contento de poder jugar. Esto también sirve para prepararme de cara a la liga de verano, la cual está cerca de llevarse a cabo”, añadió.

Y es que el pasado domingo, Solano y trece jugadores profesionales más, participaron en un juego de la Liga Urbana de Primera Fuerza dentro de los equipos Motores Méndez y Cova’s. “Mi brazo está muy bien. Voy a reportar con los Tigres de Quintana Roo y trataré de cumplir mis metas para seguir creciendo como pelotero”, confesó.

Finalmente, el popular ‘Terrorista’ y ganador del ‘Guante de Oro’ por su labor a la defensiva en la LMP 2020-2021, habló de las clínicas de entrenamiento que está impartiendo a niños y jóvenes de su ciudad natal.

“El objetivo es ayudar a la comunidad y a los niños que empiezan en el beisbol. Estoy agradecido con la oportunidad de dar este tipo de campamentos y feliz de aportarle algo a la juventud”, sentenció.

NÚMEROS DE SOLANO EN LA LMP 2020-2021

Juegos disputados: 12

Aperturas: 12

Juegos ganados: 4

Juegos perdidos: 2

Promedio de efectividad: 2.62

Innings lanzados: 86.0

Hits permitidos: 71

Carreras permitidas: 27

Jonrones aceptados: 4

Bases por bolas otorgadas: 21

Ponches totales: 38