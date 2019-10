“Sin venta, solo pescamos para sobrevivir”: pescadores

MEXICALI, Baja California.- Con un semblante de preocupación, pescadores del Puerto de San Felipe, comentaron sentirse desesperados al no poder entrar al mar desde la implementación de la veda en 2015 con la intención del gobierno federal de salvar a la vaquita marina.

Señalaron que al vivir toda su vida de la pesca, el no poder hacerlo, ocasiona que sus deudas comunes como el pago de luz o agua incrementen y tengan que buscar alternativas para sobrevivir.

INCERTIDUMBRE

Miriam Pérez, madre de familia y presidenta de una sociedad cooperativa en el poblado del Golfo de Santa Clara por ejemplo, expresó que la situación cada vez es más difícil.

Indicó que el Gobierno federal quedó en apoyarlos desde hace casi 10 meses, situación que no ha sucedido y sólo ha ocasionado incertidumbre dentro del poblado. “No podemos decirle a nuestros hijos que no podemos darles nada, que cara les ponemos cuando no podemos darles lomás mínimo”.

“Así que está situación orilla a que los muchachos no tengan de otra que dejar de estudiar y dedicarse a la pesca, que es algo que muchas veces no quisiéramos pero pues ahí no tenemos otra forma de sobrevivir”.

“En mi caso tengo dos hijos que dejaron de estudiar y se pusieron a trabajar, pero pues no podemos vivir al día y ver que su futuro no tiene ninguna dirección”, comentó.

PUEBLO DESPROTEGIDO

La señora Pérez, señaló que el Gobierno con el tema de la “vaquita marina” siempre mencionan que está actuando, pero dejan las necesidades del pueblo a un lado, desprotegiendo así a la gente.

“El problema ya está dentro del sector y lo saben, pero todas las organizaciones hablan de la vaquita marina pero no hablan dentro del pueblo sobre proteger a las familias, haciendo que todos nos pongamos a la defensiva”, explicó.

VIVIENDO AL DÍA

Ricardo Zazueta Bernal de 44 años de edad y pescador de toda la vida en el Golfo de Santa Clara, señaló que al igual que la señora Miriam, su familia vive al día, pescando solo para sobrevivir.

Zazueta expresó, que la idea sería que el gobierno también los pudiera salvar a ellos, tal y como quieren salvar a la especie de la vaquita marina. “Nosotros tenemos necesidades, ya no vendemos, los jóvenes ya no van a la escuela porque la gente no tiene ni para darle un lunch”. “Así que si no quieren dejarnos salir a pescar, pues que el gobierno nos compense para poder llevar una sustentabilidad a nuestros hogares”, indicó.