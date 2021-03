Sin restricciones para entrar a México por Estados Unidos, asegura el Gobernador

El Gobernador Jaime Bonilla Valdez, aseguró que no habrá restricciones para ingresar a México desde los Estados Unidos, como una medida para controlar los impactos de la pandemia del Covid-19.

Cuestionado sobre el tema, durante su transmisión sabatina, indicó: "No hay ningún operativo, es un ʼfake newsʼ (noticia falsa)".

Enseguida precisó: "Si hay restricciones en el sur del país, en la entrada de Guatemala, pero aquí no, no hay restricciones, las restricciones las pone Estados Unidos, no México, posiblemente a eso se refirió ese comunicado, si es que existió, yo no le he encontrado".

El mandatario estatal comentó que si existen dudas sobre este tema se contacten con el delegado único del Gobierno Federal, Jesús Alejandro Ruiz Uribe y agregó que de acuerdo al funcionario federal es falso que haya declarado sobre las medidas del tránsito fronterizo.