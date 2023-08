Sin respuesta de CFE respecto al apagón de la zona Oriente

Sin dar respuesta la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Ayuntamiento de Mexicali tras el apagón que se registró en la zona Oriente de la ciudad la tarde del martes 15 agosto.

Miles de mexicalenses se quedaron sin luz hasta por ocho horas, la CFE no dio respuesta sobre cuál fue la causa del apagón, dijo la alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martínez.

“Sigo esperando boletines de la Comisión Federal de Electricidad, ayer por la tarde giraron uno donde venía toda la lista de las colonias y lugares afectados, sobre todo en el Oriente de la ciudad”, comentó.

Espera que la CFE de respuesta a los apagones que ocurrieron el pasado martes 15 de agosto en la capital del estado, de lo contrario, solicitarán una reunión con la empresa de energía eléctrica.

El Ayuntamiento tuvo conocimiento de que ya se había restablecido al 100% la energía eléctrica en la zona este de la ciudad, aproximadamente minutos antes de la media noche.

“De acuerdo a la información que tenemos en estos momentos no hay casa sin luz, pero no me atrevería a asegurarlo porque también va y viene, se va de pronto por unas horas, regresa y se vuelve a ir”, expresó.

La alcaldesa reconoció que durante este verano se han presentado más problemas de apagones por parte de la CFE, argumentando que ha aumentado la demanda en la ciudad.