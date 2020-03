Sin filtros sanitarios en garitas de Mexicali

MEXICALI,B.C.-Personas que cruzan de manera cotidiana de los Estados Unidos hacia México por la garita Mexicali, no encuentran un filtro sanitario que tome su temperatura o proporcione gel antibacterial, como medida preventiva ante Covid-19.

Contrario a lo que sucede en Nogales en el vecino estado de Sonora, donde en la frontera existe un filtro que precisamente toma esas medidas.

El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a través de Customs and Border Protection (CBP), ha mantenido la vigilancia, detección y canalización de personas que pudieran presentar síntomas.

Es necesario recordar que el Secretario de Salud del estado, Alonso Pérez Rico, desde un inicio señalaba que no había necesidad de plantear filtros en las garitas internacionales. Lo único que existe que pudiera ser similar, es un módulo de la Secretaría de Salud en el cruce de Tijuana.

Por Tijuana se promedian 70 mil cruces diarios entre peatones y conductores, mientras que en Mexicali el cruce promedia los 20 mil automóviles y 12 mil 500 cruces peatonales diarios.

De ahí que las medidas de implementar filtros en las garitas no sean una medida de contención efectiva, además, que significa el gasto de recursos que pudieran ser utilizados en una verdadera emergencia epidemiológica. Así lo ha recalcado el Secretario de Salud de Baja California.

Norma Aguirre, vive en El Centro, California, y se dijo sorprendida por la cantidad de gente que busca cruzar a los Estados Unidos por Calexico.

“Me sorprende mucho que haya mucha fila, porque la gente en El Centro, no hay nadie afuera, tiene miedo de salir. Están cerrando los restaurantes, están cerrando todo. Nada más el mercado tiene que estar abierto, pero no hay nada, está agotado, no hay papel del baño.” Dijo la residente estadounidense.

Autoridades de Salud de Baja California, han declarado en distintas ocasiones, que no es necesario de momento implementar filtros sanitarios en las garitas internacionales.