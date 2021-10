Sin definirse qué vacunas avalará EU en cruces no esenciales: SS

El Gobierno de Estados Unidos, no ha definido que marcas de vacunas pedirá como requisito para permitir los cruces no esenciales, aclaró el secretario de salud en Baja California, para evitar que busquen otra vacuna quienes ya se pusieron Sinovac.

El secretario Alonso Pérez Rico, reprochó que haya personas que estén tratando de vacunarse con AstraZeneca, a pesar de que ya cuenta con Sinovac, puesto que esa acción le quita la posibilidad a alguien más de protegerse contra el Covid-19.

Acusó que no es justo que por publicaciones de Facebook, las personas piensen que las vacunas de Sinovac no funcionan, argumentando que fueron evaluados por expertos de México con base a estudios y evidencia.

“Lo único que tenemos oficial es que para cruzar a Estados Unidos con lo que previamente se determinaba cruces no esenciales, es que vas a requerir un esquema de vacunación con esquema completo”, precisó.

“Sabemos que los comprobantes de vacunación son los que tienen el código QR, que tienen dos columnas, y quiero señalar un punto muy importante, ese proceso lo tiene Bienestar Federal, el 100%”, informó.

“Ese escenario que sabemos para cruzar, es lo que se sabe, se ha comentado que van a autorizar las vacunas avaladas por la OMS, eso es correcto, tiene toda la lógica”, adelantó Pérez Rico.

“No todas las vacunas estaban avaladas, conforme pasa el tiempo se fueron avalando, con base a los estudios bibliográficos”, declaró el secretario Pérez Rico. “

“Algunas vacunas como Sinovac todavía no tienen esa condición, pero no significa que no la vayan a tener porque existen muchos artículos, ensayos clínicos y evidencia sobre la efectividad de las vacunas”, comunicó.

El secretario abundó que conforme avanzan los estudios, también ha venido disminuyendo el porcentaje de efectividad, por eso cada marca de vacuna, debe ser analizada en cada País, por los expertos.

“No se vale que por la publicación de un artículo que habla de una menor efectividad en un ensayo, que todo el mundo se base en eso, así no funciona, deben ser varios análisis, y en consenso de expertos se toma una decisión”, mencionó.

“Se determinan las vacunas en el área a nivel central, no se vale que no les hagamos caso y sí al Facebook”, reprochó.