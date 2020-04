Siguen trabajando

La actividad física y el deporte en Mexicali están en pausa, sin embargo, el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física ha continuado laborando con el fin de ayudar a la población vulnerable y a su vez, mantener en buen estado los diferentes espacios deportivos.

En entrevista para el portal de internet, Mexicali Sport, la directora del Imdecuf, Lourdes Cañez Martínez, anunció que debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19), ha comandado campañas de solidaridad y tenido que retirar a personas de sitios para la práctica del deporte.

“No nos hemos dado la oportunidad de detenernos, estamos haciendo trabajo de concientización y hasta sacando gente de los campos y algunos lugares de activación física”, comentó Cañez Martínez.

“Hace unos días tuve que asistir al campo de futbol de la Santa Isabel porque la comunidad ya lo había estrenado. El campo es nuevo pero la gente no ha entendido que no debe usarlo porque no podemos socializar en estas condiciones”, agregó.

Asimismo, Cañez Martínez aseguró que algunos jóvenes le dijeron que no existía la enfermedad antes citada y por ende, tuvo que explicarles de muchas formas lo que está sucediendo en el mundo.

“Estamos muy preocupados con lo que está pasando en el mundo. Nuestros deportistas destacados nos han permitido hacer unos pequeños ‘spots’ para publicarlos en nuestras redes sociales y pedirle a la gente que se quede en casa, que cuiden esa parte tan bonita de vivir”, expresó.

Si bien el permanecer en los hogares es la medida idónea para evitar la propagación del COVID-19, también ha generado que muchas personas se vean afectadas en su economía y necesiten de ayuda para subsistir.

“Hemos tenido que recurrir a la tarea de salir a ayudar a los grupos más vulnerables entregando despensas, haciendo tareas necesarias como coordinar el regado de los campos en las Unidades Deportivas, sobre todo de las plantas y los árboles”, informó.

El campo Eduardo ‘Boticas’ Pérez (Necaxa) está siendo utilizado para acomodar los alimentados donados, mientras que en las oficinas del Imdecuf, ubicadas a un costado del mismo, se encuentran abiertas para cualquier tipo de donación.

“Tenemos las puertas abiertas del Imdecuf desde las 10:00 a las 14:00 horas para recibir cualquier apoyo. Ya hay ligas y algunas asociaciones deportivas como el hockey que han levantado la mano”, señaló.

“Invitamos a que cada despensa incluya arroz, frijol, azúcar, aceite y harina, ingredientes que son básicos en la cocina para salir adelante. También latas de atún y de tomate, además de que también pueden ayudar entregando 150 pesos para completar una despensa”, sentenció.

ACCIONES DEL IMDECUF EN LA CONTIGENCIA SANITARIA

*Realización de campañas de concientización y solidaridad.

*Asistir a lugares deportivos para cerciorarse de que no hayan personas ahí o bien, invitarlos a regresar a sus casas.

*Comandar la donación de despensas y dinero en efectivo para la población vulnerable.

*Servir de anfitrión para la entrega de diversos apoyos.

*Continuar con el regado de plantas y árboles en las Unidades Deportivas de la ciudad.