Siguen preparativos para albergue migrante en Mexicali

A pesar de que fotografías recientes del lugar muestran ya la fachada lista y pintada del nuevo Centro Integrador para el Migrante “Elvia Carrillo Puerto”, autoridades federales siguen sin confirmar una fecha de apertura para el mismo.

Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado único federal en Baja California, confirmó que los trabajos para la apertura del albergue para migrantes continúan, debido a que es parte de acuerdos internacionales entre México y Estados Unidos.

Sin embargo, insistió como en otras ocasiones que el albergue es innecesario para Mexicali y dijo desconocer si ya existe una fecha para su apertura oficial.

“No he estado yo en ese tema y no es algo que realmente sea apremiante para el estado, porque no va a haber una demanda masiva” afirmó “vamos a batallar para juntar 100”

Al cuestionarlo sobre la situación de los permisos municipales necesarios para la operación del albergue, que todavía a inicios de 2020 no habían sido solicitados por la Federación, el funcionario dijo desconocer el asunto, señalando que es competencia del encargado de aduanas.

Aún así, resaltó que al abrir el Centro Integrador tendrá servicios de calidad como los que se ofrecen en el albergue ya abierto en Tijuana, entre ellos servicios médicos y alimentos para aquellas personas que soliciten los servicios.