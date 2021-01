Siguen llegando brigadas Covid a BC en apoyo a operación Chapultepec

Este viernes llegó a Tijuana un grupo de seis enfermeras y enfermeros provenientes del estado Zacatecas para integrarse a los equipos de respuesta en la atención a pacientes COVID en la Representación Baja California del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con el arribo de esta Brigada COVID, el contingente que se encuentra en la región actualmente asciende a 174 trabajadoras y trabajadores de la salud, quienes brindan sus servicios en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 en Tijuana, el Hospital General de Zona (HGZ) No. 30 en Mexicali y el HGZ No. 8 de Ensenada, desde el pasado 19 de diciembre.

Esto como parte de la Operación Chapultepec que despliega a más de 600 elementos en la Zona Metropolitana y Baja California.