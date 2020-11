Siguen ex-braceros esperando el pago de sus ahorros

Ex-braceros y sus familias continúan a la espera de que el Gobierno Federal les entregue el dinero que corresponde al fondo de ahorro del 10% que se retuvo a los trabajadores del Programa Bracero, activo de 1942 a 1964.

Durante el Primer Foro Binacional de Ex-braceros, celebrado el miércoles pasado en Mexicali, representantes de los trabajadores de diferentes estados solicitaron nuevamente la atención de las autoridades al tema.

“Venimos aquí a denunciar que no nos atienden, no nos atiende el gobierno actual y no podemos permanecer callados ni con los brazos cruzados” aseguró Alfonso Lozano Sánchez, representante de braceros en el estado de Guerrero “queremos justicia con dignidad para los braceros mexicanos”

López Sánchez recordó que ya son 22 años de intentar recuperar el recurso retenido por el Gobierno Federal a los trabajadores, periodo en el que han realizado diferentes manifestaciones y plantones en búsqueda de atención por parte de las autoridades.

Sin embargo, todavía no se tiene una resolución clara para solucionar el problema de los trabajadores ex-braceros y sus familias.

“Nos urge una entrevista personal directamente con la secretaria de Gobernación, no con mandos medios de abajo, directamente con la secretaria Olga Sánchez Cordero para que nos diga cuándo, dónde y a qué horas se les va a pagar a 40 mil braceros que tienen su folio” señaló.

Asimismo Eutimio González Díaz, coordinador de Braceros de Michoacán, señaló que a pesar de las manifestaciones realizadas en los últimos meses no se han obtenido las respuestas deseadas y pidió al presidente de la República sensibilidad a la petición.

“Hemos estado esperando esa sensibilidad, de la que él ha hecho proliferación” comentó “esperemos que entre en razón y vea que estamos luchando por algo muy importante, que es el salario que ahorraron nuestros padres y abuelitos hace mucho tiempo”

Por su parte Martha Ofelia Lugo Quintero, coordinadora de la Alianza de Ex-braceros en el Norte, señaló que se buscará abordar al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el tema durante su visita a Baja California, programada para este viernes 27 de noviembre.