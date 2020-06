Sigue vivo el sueño

A sus 18 años de edad, Alexander Sebastián Sandoval Palma ha tenido un importante palmarés internacional dentro del hockey sobre pasto, sin embargo, aún le falta cumplir su máximo sueño: competir en unos Juegos Olímpicos.

El atleta cachanilla no podrá cumplir ese objetivo en Tokio 2021, no obstante, está convencido en que lo llegará a cristalizar en las Olimpiadas de París 2024, pues aseguró que existe una gran calidad en la selección mexicana actual.

“Si me afectó un poco (no clasificar a Tokio) pero me visualizo en los próximos Juegos Olímpicos. La generación actual está dando ese salto que tanto se ha esperado y por ende creo que vienen las mejores cosas”, confesó Sandoval Palma en entrevista vía telefónica.

“La selección es muy fuerte. Internamente nos llamamos ‘lobos’ porque tenemos ciertos valores. Somos muy unidos, nos ayudamos entre todos y eso se nota en la cancha. Tenemos una gran conexión y hacemos que el juego fluya”, agregó.

Junto con sus compañeros, Sandoval Palma consiguió la medalla de plata tanto en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018, como en los Juegos Panamericanos Juveniles de Guadadalaja del mismo año.

“Todo ese tipo de competencias me han dejado mucha experiencia y aprendizaje. También me han provocado ser autocrítico y ver como mejorar para ser un atleta más completo”, subrayó.

Además, el centrocampista vio acción en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 y en múltiples Olimpiadas Nacionales con Baja California. “Siempre trato de entrenar fuerte y en la cuarentena no es la excepción. Tengo sesiones en mi casa de lunes a viernes por medio de video llamadas. Estoy trabajando en mi aspecto físico pero también con el bastón y la pelota para mantenerme en buena forma”, comentó.

Previo a la pandemia por el coronavirus (Covid-19), el apodado ‘Sebas’ disputó con la selección mexicana Sub- 21, el ‘Dual Meet’ en Salamanca, Guanajuato, y se preparaba para enfrentar otros certámenes de talla mundial con el combinado mayor.

FICHA TÉCNICA

Nombre: ALEXANDER SEBASTIÁN SANDOVAL PALMA

Fecha de nacimiento: 1 DE AGOSTO DE 2001

Lugar de nacimiento: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

Deporte: HOCKEY SOBRE PASTO

Posición: MEDIO CENTRAL

Años como deportista: 10

Algunos de sus logros:

*Medalla de plata en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

*Medalla de plata en los Juegos Panamericanos Juveniles de Guadalajara 2018.

*Subcampeón en el Torneo Hockey Series Open.

*Multimedallista en Olimpiadas Nacionales con Baja California.

PARA SABER...

•La última vez que una selección mexicana varonil de hockey sobre pasto acudió a unos Juegos Olímpicos fue en Múnich 1972.