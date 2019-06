Sigue preocupación por aranceles

MEXICALI, Baja California.- La industria maquiladora y manufacturera de exportación continúa al pendiente y con preocupación ante la posibilidad de que se implementen nuevos aranceles a exportaciones mexicanas para este 10 de junio, confirmó su dirigente en Mexicali, Víctor Hugo Delgado Sánchez.

El presidente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali (Index) señaló que es preocupante que no se haya llegado a una solución en las negociaciones que se han tenido entre México y Estados Unidos, de las cuales continúan al pendiente.

Por el momento, afirmó, se espera que las negociaciones continúen este viernes con la esperanza de llegar a una solución, partiendo del hecho de que México ya prometió enviar cerca de 6 mil elementos a la frontera con Guatemala.

“Seguimos preocupados, la industria sigue preocupada por ver una situación considerable en el impacto económico que tendríamos por el hecho de arrancar el lunes con un 5% de arancel” admitió.

Aunque todavía no se han dado a conocer las reglas que se seguirían al aplicarse estos aranceles ni tampoco se ha informado nada desde las aduanas norteamericanas, se prevén afectaciones económicas importantes para ambos países.

Sobre la reunión a la que convocó el jueves el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde su conferencia mañanera, resaltó que sólo queda espera que esta no se salga de las manos y no sea tomada a mal por el gobierno del vecino país.

“Estamos a la expectativa, vamos a estar al pendiente de que no vaya a haber una mala reacción por parte de los que estén en la manifestación, y ojala que no se salga de control y no lo interpreten de mala manera en el Gobierno de Estados Unidos” indicó.