Sigue preocupación empresarial ante falta de crecimiento económico

MEXICALI, Baja California.- La falta de crecimiento económico en el país sigue siendo una de las causas que generan preocupación e incertidumbre en el sector empresarial, indicó el presidente de la Asociación de Maquiladoras (Index) Mexicali, Víctor Hugo Delgado Sánchez.

Según señaló el empresario, existen muchos factores que han influenciado la situación que se vive actualmente, entre estos la presión de los Estados Unidos, el tema de los gasoductos que finalmente fue resuelto por el gobierno federal y los recortes a diversos programas y dependencias federales.

Hay indicadores económicos que nos preocupan porque la inflación no está muy fuerte, pero no hay crecimiento, y yo creo que ya no estamos al punto de seguir echando la culpa a todo lo que pasó en sexenios pasados" señaló.