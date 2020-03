Sigue en funcionamiento transporte público de Mexicali

MEXICALI,B.C.-El transporte público de Mexicali sigue operando con normalidad, afirmó el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra), Juan Domínguez Flores.

Señaló que a pesar de que algunas rutas si han reportado una baja en el número de pasajeros, por el cierre de escuelas y centros de trabajo, así como una reducción en sus unidades, el servicio sigue funcionando en el municipio.

“Al día de hoy no hemos recibido alguna indicación de la Secretaría de Salud sobre nuevas medidas, el transporte en Mexicali sigue operando de manera regular” aseguró.

El funcionario comentó que, en base a la experiencia de otros países, existe la posibilidad de que las autoridades de salud soliciten la restricción o suspensión del servicio de transporte, pero de momento esto no se ha llevado a cabo.

“La medida que nos pueden aumentar es la restricción del transporte, las medidas sanitarias seguramente seguirán siendo las mismas, pero la que sigue ya es la restricción” admitió.

Medidas

Desde el inicio de la Fase 1 de contingencia, resaltó Domínguez Flores, se le solicitó a los concesionarios del transporte extremar la limpieza en las unidades, además de colocar un dispensador con gel antibacterial para los usuarios.

También los chóferes de estas empresas deberán aplicar las medidas preventivas como el uso de cubrebocas y guantes.

Según explicó el entrevistado, estas medidas son obligatorias para los concesionarios del transporte y podrían ser sancionados por las autoridades en caso de no cumplir.

“Quien no lo haga será sancionado, y no me refiero al chofer, sino al concesionario” afirmó “son los que deben estar muy pendientes y muy a cuidado de que sus operadores cumplan con las medidas”

Los ciudadanos que utilizan el transporte público pueden denunciar la falta de estas medidas o cualquier otra irregularidad al número 072, así como dar aviso a las autoridades en caso de encontrar a una persona con síntomas de la enfermedad.